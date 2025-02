Sve je skuplje biti lijep: Cijene kozmetičarskih usluga otišle u nebo, evo koliko će vas stajati nokti, depilacija i masaža

Oko 150 za nove nokte, isto toliko za sat masaže i još 120 za depilaciju nogu. Tako je otprilike izgledao cjenik kozmetičkih usluga kada smo plaćali u bivšoj valuti. Najskuplji gel-nokti stajali su oko 300 kuna, a tarifa je, baš kao i danas, ovisila o njihovoj dužini. I cijene depilacije i masaže su, dakako, varirale, ali iznos za uslugu uglavnom nije bio veći od 200 kuna. Kada se sve zbroji, mjesečni ceh za klijente bio bi oko 420 kuna. Preračuna li se taj iznos u novu valutu, na računima bi stajalo nešto više od 55 eura, a danas se cifra popela na 110.

Pregledaju li se cjenici zagrebačkih kozmetičkih salona u potrazi za tarifama za najpopularnije tretmane može se vidjeti da je, primjerice, za trajni lak potrebno izdvojiti 30 do 40 eura, a geliranje noktiju stoji i 70. Pedikuru se pak može odraditi za dvadesetak eura, a cijena depilacija nadusnica, ruku, nogu... kreće se od 10 do 50. Oblikovanje, korekcija i bojenje obrva košta oko 30, a uređivanje trepavica pet eura više. Za jedan sat masaže cijena doseže i 45 eura.

– Svaka se žena voli srediti. Te male, ali dragocjene stvari čine nas sretnijima i sigurnijima u vlastitoj koži. No, kada sam nedavno stavila na papir koliko me te "sitnice" mjesečno koštaju, cifra se popela i na više od 100 eura – govori nam Jasna. Stoga je, dodaje, odlučila "uzeti stvari u svoje ruke" pa je novac namijenjen za kozmetičke usluge u omiljenom kvartovskom salonu potrošila na potrebnu aparaturu. Kupila je, kaže, gel-lakove, rašpice i lampu za nokte, a zatim i vosak te uređaj za depilaciju, pa sada sve što može odrađuje sama kod kuće. – Isprva je bilo pomalo nezgrapno, ali sad sam se već ispraksirala. Sve je jako poskupjelo, a primijetila sam i pad kvalitete usluge. Ovakvom praksom sada barem koliko-toliko štedim – objašnjava.

Da je došlo do poskupljenja usluga, potvrđuje nam i Tanja Poldrugač, vlasnica salona u Sesvetama i članica Ceha kozmetičara u zagrebačkom Udruženju obrtnika. Narasle su, kaže, i cijene energenata, kao i opreme, preparata i ostalih materijala potrebnih za rad, a tretmani stoje više i zbog, napominje, kontinuiranog ulaganja u salon, ali i edukacije.

– To je vjerojatno i jedan od najvažnijih faktora koji utječe na rast cijena. Edukacije su nekada koštale 100 do 200 kuna, a danas za njih treba izdvojiti 300 do 400 eura. Ulaganje u obuku osoblja ključno je, među ostalim, za podizanje kvalitete, a sve to, dakle, ima i svoju cijenu. Ako želite pratiti svjetske trendove i osigurati vrhunsku uslugu, morate kontinuirano ulagati, kako u edukacije, tako i u kvalitetne proizvode i preparate – govori vlasnica salona "Tanja".

23.01.2025., Zagreb, Sesvete - Interijer Salona Ljepote I Wellness Centra Tanja u Sesvetama. Vlasnica salona - Tanja Poldrugac. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Njihova industrija, dodaje, zahtijeva stalnu modernizaciju i prilagodbu novim standardima, a više cijene nisu isključivo rezultat inflacije posljednjih godina, primjerice nakon pandemije koronavirusa, iako su se otada znatno povećale. – Nije riječ o golemom rastu od 50 ili 100 posto, ali razlika je osjetna. Primjerice, nešto što je prije koštalo 150 kuna, što je oko 20 eura, sada stoji oko 210 kuna, dakle tridesetak eura. Taj rast cijena od oko 20 do 30 posto obuhvaća većinu naših usluga – napominje Tanja Poldrugač.

U salonu na zapadu Zagreba kažu nam da su tarife za svoje usluge podizali postupno, a u jednome u centru metropole govore kako ih je na korigiranje natjerao skok nabavnih cijena te poskupljenje režija i najma prostora. – Dok platimo materijal, poreze, prireze, struju, vodu... ne bismo ništa zaradili. Sve to utječe na cijene usluga u našem, ali i u salonima širom grada i dalje – poručuju.

Neki klijenti priznaju i da kupuju setove za kućnu upotrebu pa onda uče njegovati svoje nokte, kazuju nam kozmetičari, no na visokospecijalizirane postupke, poput anti-age tretmana, medicinske pedikure i sličnih usluga, ipak moraju k njima. Iako je "biti sam svoj majstor" u četiri zida dobro za osnovnu njegu, profesionalni su tretmani, napominju, nezamjenjivi.

– Kada dođete kod nas, možemo vam garantirati da neće doći do gljivičnih infekcija ili prijenosa zaraznih bolesti jer pridajemo veliku važnost higijeni i sigurnosti. Dakle, nije riječ samo o estetskom izgledu i lijepim noktima već i o zdravstvenim aspektima. Ljudi često ne znaju koliko je toga uključeno u proces, od higijenskih mjera do kvalitete proizvoda, ali to su detalji o kojima oni ni ne moraju razmišljati jer je to naša odgovornost – objašnjava Tanja Poldrugač. Za dugotrajno zadovoljstvo i sigurnost, zaključuje, najvažnije je odabrati salon koji vodi računa o svim tim aspektima.