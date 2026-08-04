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PISALI SU PRIJEDLOGE

Ponovno se raspravlja o mijenjanju naziva stanice 'Vjesnik': Ima li potrebe?

Zagreb: Zastoj tramvaja zbog prometne nesreće na Savskoj cesti
Luka Antunac/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
04.08.2026.
u 17:00
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Podsjetimo, na mjestu gdje je nekoć stajao Vjesnikov neboder pitali smo prolaznike treba li tramvajska stanica i dalje nositi njegovo ime. Oni s kojima smo razgovarali smatraju da naziv stanice ne bi trebalo mijenjati.

Hoće li stanica "Vjesnik" ostati "Vjesnik" i bi li voljeli da se ime zadrži ili imaju neki svoj prijedlog, upitao je Zagrepčanin korisnike Reddita. A oni, kako to obično bude - podijeljeni. Dok su jedini za to da ostane i da se uvijek sjećamo Vjesnika na taj način, drugi su protiv, kažu nema smisla da se tako zove kad on više nije tamo. "Nigdje na svijetu se stanice javnog prometa ne nazivaju po nekim povijesnim nekadašnjim građevinama/ulicama, već po konkretnim lokacijama/zgradama/ulicama gdje se te stanice nalaze", piše u jednom od komentara. 

U drugom se dodaje kako će se i za 20 godina i dalje govorit "kod Vjesnika", isto kao i s Džamijom, rekao je komentator.  Bilo je i sarkastičnih prijedloga za novi naziv: "Anonimnih delikvenata", "Žrtava nove prometne regulacije", "Glas dijaspore", nizali su se komentari. 

Podsjetimo, treba li sa zgradom u povijest otići i naziv obližnje ZET-ove tramvajske stanice ili bi ime Vjesnik trebalo ostati kao uspomena na jednu zagrebačku epohu, nedavno smo provjerili sa Zagrepčanima. Na mjestu gdje je nekoć stajao Vjesnikov neboder pitali smo prolaznike treba li tramvajska stanica i dalje nositi njegovo ime. Oni s kojima smo razgovarali smatraju da naziv stanice ne bi trebalo mijenjati. Kažu da je Vjesnik odavno prerastao samu zgradu te da je postao dio identiteta grada, orijentir po kojem su se nalazile generacije Zagrepčana i podsjetnik na vrijeme kada je iz Savske izlazio jedan od najutjecajnijih hrvatskih dnevnih listova.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
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Ključne riječi
Stanica Vjesnik Zagreb

Komentara 2

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AN
AntePortas9
18:10 04.08.2026.

Kada izgovoriš VJESNIK čuje se eho SKJJJJ.

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:35 04.08.2026.

Krizanje Slavonske i Savske kobilo dotepena,vjesnik je na smetlistu(odpadu) gdje mu je i mjesto kobilo.

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