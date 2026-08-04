Ponovno se raspravlja o mijenjanju naziva stanice 'Vjesnik': Ima li potrebe?

Hoće li stanica "Vjesnik" ostati "Vjesnik" i bi li voljeli da se ime zadrži ili imaju neki svoj prijedlog, upitao je Zagrepčanin korisnike Reddita. A oni, kako to obično bude - podijeljeni. Dok su jedini za to da ostane i da se uvijek sjećamo Vjesnika na taj način, drugi su protiv, kažu nema smisla da se tako zove kad on više nije tamo. "Nigdje na svijetu se stanice javnog prometa ne nazivaju po nekim povijesnim nekadašnjim građevinama/ulicama, već po konkretnim lokacijama/zgradama/ulicama gdje se te stanice nalaze", piše u jednom od komentara.

U drugom se dodaje kako će se i za 20 godina i dalje govorit "kod Vjesnika", isto kao i s Džamijom, rekao je komentator. Bilo je i sarkastičnih prijedloga za novi naziv: "Anonimnih delikvenata", "Žrtava nove prometne regulacije", "Glas dijaspore", nizali su se komentari.

Podsjetimo, treba li sa zgradom u povijest otići i naziv obližnje ZET-ove tramvajske stanice ili bi ime Vjesnik trebalo ostati kao uspomena na jednu zagrebačku epohu, nedavno smo provjerili sa Zagrepčanima. Na mjestu gdje je nekoć stajao Vjesnikov neboder pitali smo prolaznike treba li tramvajska stanica i dalje nositi njegovo ime. Oni s kojima smo razgovarali smatraju da naziv stanice ne bi trebalo mijenjati. Kažu da je Vjesnik odavno prerastao samu zgradu te da je postao dio identiteta grada, orijentir po kojem su se nalazile generacije Zagrepčana i podsjetnik na vrijeme kada je iz Savske izlazio jedan od najutjecajnijih hrvatskih dnevnih listova.

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