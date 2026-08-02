Strava u okolici Zagreba: Prijavio nestanak prijatelja, pronašli ga mrtvog u Savi

U službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke jučer je u večernjim sati 34-godišnjak prijavio nestanak svojeg prijatelja, kojeg je zadnji put vidio u popodnevnim satima kada se uputio na kupanje na rijeku Savu u mjestu Lijevi Dubrovčak. Odmah nakon zaprimljene informacije, pokrenute su intenzivne mjere traganja i pretrage Save i okolnog područja na lokaciji Lijevi Dubrovčak u Općini Ivanić-Grad, u koje su s ciljem pronalaska nestale osobe, uz Policijsku upravu zagrebačku, uključene bile i druge nadležne službe.

Unatoč ustrajnim mjerama traganja i pretragom područja lokacije na kojoj je prijavljen nestanak osobe, policijski su službenici ATJ Lučko danas u ranim popodnevnim satima uočili, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo, javili su iz zagrebačke policije dodajući kako je očevid mjesta događaja u tijeku.