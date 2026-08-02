Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATJ LUČKO IZVUKLA TIJELO

Strava u okolici Zagreba: Prijavio nestanak prijatelja, pronašli ga mrtvog u Savi

Zagreb: Nizak vodostaj Save ispod Jankomirskog mosta
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 15:31
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Unatoč ustrajnim mjerama traganja i pretragom područja lokacije na kojoj je prijavljen nestanak osobe, policijski su službenici ATJ Lučko danas u ranim popodnevnim satima uočili, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo, javili su iz zagrebačke policije.

U službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke jučer je u večernjim sati 34-godišnjak prijavio nestanak svojeg prijatelja, kojeg je zadnji put vidio u popodnevnim satima kada se uputio na kupanje na rijeku Savu u mjestu Lijevi Dubrovčak. Odmah nakon zaprimljene informacije, pokrenute su intenzivne mjere traganja i pretrage Save i okolnog područja na lokaciji Lijevi Dubrovčak u Općini Ivanić-Grad, u koje su s ciljem pronalaska nestale osobe, uz Policijsku upravu zagrebačku, uključene bile i druge nadležne službe.

Unatoč ustrajnim mjerama traganja i pretragom područja lokacije na kojoj je prijavljen nestanak osobe, policijski su službenici ATJ Lučko danas u ranim popodnevnim satima uočili, a potom na obalu izvukli beživotno tijelo, javili su iz zagrebačke policije dodajući kako je očevid mjesta događaja u tijeku.
FOTO Ni psa na cesti: Nesnosne vrućine ispraznile zagrebačke ulice, prizori su nevjerojatni
Zagreb: Nizak vodostaj Save ispod Jankomirskog mosta
1/55
Ključne riječi
ATJ Lučko PUZ tijelo muškarca Sava Ivanić-Grad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!