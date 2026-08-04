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GODIŠNJICA OLUJE

FOTO Tomašević položio vijence na Mirogoju i poručio: Sutra sam u Kninu

Zagreb: Tomislav Tomašević položio vijenac u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
04.08.2026.
u 13:20
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Zagrebačko izaslanstvo je položilo vijence kod spomen-obilježja "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja te kod spomenika "Kenotaf" na Krematoriju, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je na Gradskom groblju Mirogoj vijence u spomen na poginule i nestale branitelje. "Svake godine se okupimo ovdje na Mirogoju kako bismo prije svega izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Tomašević kod Zida boli.

Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu. Zagrebačko izaslanstvo je položilo vijence kod spomen-obilježja "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja te kod spomenika "Kenotaf" na Krematoriju, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata. 
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Zagreb: Tomislav Tomašević položio vijenac u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
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Ključne riječi
Knin branitelji Oluja Tomislav Tomašević Zagreb

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Komentari su podijeljeni. Jedni mu pišu kako je riječ o otkupu duga: "Legalizirani reket. Otkupe kazne od Grada za siću i dalje tuže za naplatu", a drugi da se pripazi jer je možda riječ i o nekoj prevari: "Ispada da taj odvjetnik šalje opomene za cijelu Hrvatsku. I za ljude koji se krivo parkiraju na moru i za ljude koji se parkiraju krivo u Slavoniji i eto, sad prvi puta čujem i za Zagreb.  Trebalo bi to malo istražiti", piše u jednom od komentara.

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