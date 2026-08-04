FOTO Tomašević položio vijence na Mirogoju i poručio: Sutra sam u Kninu

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je na Gradskom groblju Mirogoj vijence u spomen na poginule i nestale branitelje. "Svake godine se okupimo ovdje na Mirogoju kako bismo prije svega izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Tomašević kod Zida boli.

Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu. Zagrebačko izaslanstvo je položilo vijence kod spomen-obilježja "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja te kod spomenika "Kenotaf" na Krematoriju, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata.