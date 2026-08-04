FOTO Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu, spašena jedna osoba

Zapalila se kuća na nasipu na zagrebačkom Borovju, kako nam javlja čitateljica dim se vidi s Mosta mladosti. Kako su nam potvrdili iz Javne vatrogasne postrojbe, radi se o požaru prizemnog objekta površine 14x10 metara. Vatra je zahvatila i krovište, a vatrogasci su uspjeli lokalizirati požar i spasiti jednu osobu. Još su uvijek na terenu.FOTO Veliki radovi na zapadu Zagreba: Jedna od najprometnijih ulica potpuno zatvorena
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Uvijek sam se pitao kako je moguće da se ta kuća tamo nalazi, i da se tolerira komunalni nered oko nje.