FOTO Požar u zagrebačkom naselju: Zapalila se kuća na nasipu, spašena jedna osoba

NARASLA VIŠESTRUKO

Kazna za parking u Zagrebu stigla mu preko odvjetnika iz Slovenije: Šokirao ga i iznos

Komentari su podijeljeni. Jedni mu pišu kako je riječ o otkupu duga: "Legalizirani reket. Otkupe kazne od Grada za siću i dalje tuže za naplatu", a drugi da se pripazi jer je možda riječ i o nekoj prevari: "Ispada da taj odvjetnik šalje opomene za cijelu Hrvatsku. I za ljude koji se krivo parkiraju na moru i za ljude koji se parkiraju krivo u Slavoniji i eto, sad prvi puta čujem i za Zagreb. Trebalo bi to malo istražiti", piše u jednom od komentara.