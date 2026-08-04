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NARASLA VIŠESTRUKO

Kazna za parking u Zagrebu stigla mu preko odvjetnika iz Slovenije: Šokirao ga i iznos

Rijeka: Mnogobrojne kazne za neplaćeno parkiranje
Goran Kovacic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
04.08.2026.
u 12:40
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Komentari su podijeljeni. Jedni mu pišu kako je riječ o otkupu duga: "Legalizirani reket. Otkupe kazne od Grada za siću i dalje tuže za naplatu", a drugi da se pripazi jer je možda riječ i o nekoj prevari: "Ispada da taj odvjetnik šalje opomene za cijelu Hrvatsku. I za ljude koji se krivo parkiraju na moru i za ljude koji se parkiraju krivo u Slavoniji i eto, sad prvi puta čujem i za Zagreb.  Trebalo bi to malo istražiti", piše u jednom od komentara.

Neugodno iznenađenje dočekalo je rođaka jednog Zagrepčanina koji mu povremeno dolazi u posjet iz Austrije. Kada dođe, objasnio je Zagrepčanin, s obzirom na to uz stan nema parkirališno mjesto, rođak bi znao pokoji put dobiti kaznu od oko 13 eura koju bi uvijek platio idući dan, napominje u objavi na Redditu. 

Danas je, nastavlja autor objave, rođak slučajno preuzeo poštu koja je stigla na adresu njegova bivšeg stana u Austriji, u kojem ne živi već godinu dana. "Pronašao je opomenu/račun od odvjetničkog ureda iz Slovenije za parking kaznu iz studenog 2024. u Zagrebu – u iznosu od čak 250 eura", kazao je autor objave. Ne razumiju, istaknuo je, kako je ova kazna eskalirala do ovog iznosa i završila kod odvjetnika u drugoj državi, a da nikad prije rođak nije vidio nikakvu opomenu ili prvobitni nalog. 

Zanimalo ga je ima li netko slično iskustvo– kada kazna iz Zagreba završi kod naplatne agencije ili odvjetnika u inozemstvu, postoji li mogućnost smanjenja iznosa te kome se najbolje obratiti, Zagrebačkom holdingu odnosno Zagrebparkingu ili odvjetničkom uredu.

Komentari su podijeljeni. Jedni mu pišu kako je riječ o otkupu duga: "Legalizirani reket. Otkupe kazne od Grada za siću i dalje tuže za naplatu", a drugi da se pripazi jer je možda riječ i o nekoj prevari: "Ispada da taj odvjetnik šalje opomene za cijelu Hrvatsku. I za ljude koji se krivo parkiraju na moru i za ljude koji se parkiraju krivo u Slavoniji i eto, sad prvi puta čujem i za Zagreb.  Trebalo bi to malo istražiti", piše u jednom od komentara.

A javio se i korisnik koji je imao slično iskustvo pa podijelio savjet: "Suština je u tome da se plati osnovna kazna (dakle DPK koju je izdala općina, komunalno društvo ili tvrtka koja upravlja parkingom), dokaz o toj uplati pošalje odvjetniku koji utjeruje dug i proprati mailom u kojem ga obavještavaš da je vjerovnik namiren i da tim putem od njega tražiš da prestane potraživati neosnovane i neproporcionalne troškove. Stvar je u tome da bilo kakvo dalje potraživanje prema tebi pada na bilo kojem europskom sudu jer postoje presude kojima sud odbija ta potraživanja kao neosnovano velika u odnosu na osnovnu kaznu (koja je najčešće 10ak EUR)" napisao je dodajući kako je to bio savjet njegova odvjetnika kojega je upotrijebio upravo kod dotičnog nekoliko puta i nikada poslije toga nije dobio bilo kakve daljnje zahtjeve.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
FOTO Veliki radovi na zapadu Zagreba: Jedna od najprometnijih ulica potpuno zatvorena
Rijeka: Mnogobrojne kazne za neplaćeno parkiranje
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Ključne riječi
kazna za parkiranje parking reddit Zagreb

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