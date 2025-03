Poligon za autoškole na Borongaju postaje Park & Ride. Instruktori: Neiskusni vozači s poligona će odmah na Slavonsku

Grad Zagreb i Hrvatski autoklub rade planove, a nama ni pisma ni razglednice. A ako je istina što se priča, bit će to opća katastrofa jer ovo je najbolja lokacija u gradu za obavljanje našeg posla – žale se ovako instruktori s poligona za autoškolu kod ZET-ova okretišta Borongaj, s kojeg bi uskoro trebali biti deložirani. S uvođenjem Park and Ride sustava parkiranja na parkiralištima oko borongajskog terminala te maksimirskog stadiona, podsjetimo, u Zagrebačkom holdingu najavili su i skorašnju selidbu autoškola s poligona. Kako su nam sad kazali iz komunalnog diva, buduća lokacija priprema se za nove korisnike.

– U tijeku je izmještanje prometnog vježbališta Borongaj, kojim će se Park & Ride zona povećati za približno 250 parkirališnih mjesta te će još veći broj građana dobiti mogućnost povoljnijeg parkiranja i odlaska do Kliničke bolnice Rebro autobusima ZET-a. U suradnji s Hrvatskim autoklubom kao organizacijom koja provodi vozačke ispite, pronađena je odgovarajuća lokacija na Žitnjaku u blizini Zelene tržnice, na kojoj će se uskoro iscrtati novo vježbalište za buduće polaznike autoškola – kazali su nam. Riječ je o parkiralištu u gradskom vlasništvu nasuprot Robnih terminala, a trenutačno ga koriste kamioni i automobili te tvrtke, inače Holdingove podružnice. U blizini se nalazi i autobusna stanica za pet ZET-ovih linija. Da će biti deložirani s Borongaja, instruktori autoškola saznali su još u prosincu, kad je Park & Ride implementiran, no tada su nam kazali kako takve najave slušaju već više od 20 godina te ne vjeruju da će se morati oprostiti s omiljenim poligonom. Sad su, kažu, postali zabrinuti i ljutiti, s obzirom na to da su primijetili da se nešto očito događa, a nitko ih o tome nije obavijestio.

– Trenutačno raspolažemo samo neslužbenim informacijama, neki od nas su vidjeli da se nešto događa na Žitnjaku. Ako, međutim, stvarno moramo ići s Borongaja, to će biti jako nepraktično, ponajprije za polaznike autoškola – kaže Miljenko Gočin, ravnatelj Učilišta za cestovni promet, ustanove koja obučava kandidate u kategorijama od motocikla do kamiona. Objašnjava i da je buduća lokacija predaleko od centra grada, a rute koje će polaznici imati na raspolaganju neće biti korisne u stjecanju iskustva vožnje urbanim dijelom metropole.

– Sat vožnje traje samo 45 minuta, eventualno blok-sat, a kandidati će, da dođu do poligona, morati provesti i do dva sata putujući javnim prijevozom. Radi se uglavnom o srednjoškolcima i studentima s drugim obvezama, a nema ondje ni nekog kafića ili drugog mjesta gdje mogu pričekati sat – nabraja probleme Gočin. A gleda li se problem iz prometne perspektive, dodaje, blizina Slavonske avenije stvara dodatne komplikacije.

– Kandidati koji su praktički tek prvi put sjeli u auto moraju svladati jednu brzu i prometnu cestu, a na trasi im je i križanje kod Bauhausa i City Centera East, koje je jako opasno. Polaznik, osim toga, čak ni u blok-satu ne stigne doći do centra grada i natrag, što znači da je osuđen na vožnju po periferiji – objašnjava. Nije on jedini koji misli da je lokacija budućeg poligona loša pa tako vlasnik autoškole Korektnost Ivan Džapo nabraja iste prigovore.

– Koma je, sve su autoškole daleko od Žitnjaka, polaznici se moraju odmah po izlasku s poligona spajati na Slavonsku. Plus taj "poligon" je zapravo samo parkiralište i uopće ne ispunjava potrebne uvjete. Ja ću se, međutim, snaći, ondje ću dolaziti samo na ispite, a s kandidatima ću dogovoriti druge lokacije za startno polazište. Treba, međutim, naglasiti da Zagreb i dalje nema nijednu adekvatnu lokaciju za vježbalište, koristimo samo improvizirana parkirališta – kaže Džapo.

A kakav stav o preseljenju imaju u HAK-u, koji poligon na Borongaju koristi na temelju ugovora o zakupu sklopljenog s Gradom Zagrebom kao vlasnikom? – Hrvatski autoklub će u Gradu Zagrebu nastaviti s provedbom vozačkih ispita sukladno odlukama Grada Zagreba i u suradnji s nadležnim gradskim službama – odgovorili su kratko.