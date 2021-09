Poklanjamo besplatne vožnje Greencajt biciklima, a za svakog posjetitelja posadit ćemo jedno drvce

Električna energija za potrebe festivala proizvest će se uz pomoć solarnih panela, dolazak na festival moguće je ekološki na Greencajt biciklu, a za svakog posjetitelja, posadit će se jedno drvce u sklopu Boranke, najveće kampanje za pošumljavanje opožarenih područja. To i niz drugih iznenađenja koji će zatvoriti krug održivosti posjetitelje očekuje na Greencajt festivalu koji će se održati u Rougemarin parku od 1. do 3. listopada.

Kako bi u gradu Zagrebu za vrijeme festivala, ali i nakon njega, potaknuli alternativne načine prijevoza, Greencajt je odlučio u suradnji s Next bikeom omogućiti svima besplatan prijevoz na festival koji je istovremeno i CO2 neutralan. Tijekom tri dana festivala sve vožnje biciklima iz flote Next bikea, od i do festivala bit će besplatne, a za one koji stignu biciklom Mastercard je osigurao 20 posto popusta na konzumaciju hrane i pića tijekom sva 3 dana trajanja festivala. No, kako bi ta vožnja bila ugodnija i zanimljvija, ovim povodom bicikli su dobili novo ruho s potpisom poznatog grafitera Slavena Kosanovića Lunara. „U djetinjstvu sam, kao mali vozač BMX-a osim vožnje, rado bojao rame bicikala sebi i prijateljima. Za vrijeme fakulteta sam se ostavio bicikla, no, ponovno otkriće istog, ovaj put MTB-a prije par godina, vratilo me u djetinjstvo i rijetko prođe dan, ljetni ili zimski, da ne vozim bicikl. Bicikliranje svakako preporučujem svima radi zdravlja, čuvanja prirode, uštede i brzine kretanja po urbanim sredinama“, izjavio je street umjetnik Slaven Kosanović Lunar poznat po svojim street art motivima, a ovom prilikom udahnut će potpuno novi izgled biciklima koji će voziti besplatno do Greencajt festivala.

Ako vas bicikli s Lunarovim motivima nisu privukli, dobro djelo koje možete učiniti samim dolaskom na festival, sigurno hoće. Za svakog posjetitelja festivala, Greencajt i Raiffeisen banka će u suradnji s Borankom posaditi jedno stablo na opožarenim područjima koja su u okolici Splita stradali u velikim požarima 2017. godine. Od tad je najveća kampanja pošumljavanja, Boranka, sa svojim partnerima i volonterima, posadila više od 85,000 sadnica na području Splita, Solina, Makarske i Zadra, učinivši tako Boranku najvećom volonterskom akcijom pošumljavanja požarišta na razini čitave Europe. „Izuzetno nam je drago što su Greencajt i Raiffeisen banka prepoznali našu Boranku kao kampanju vrijednu suradnje. Još nam je draže što ćemo posaditi po jednu sadnicu za svakog posjetitelja Greencajt festivala i to već ove jeseni. Pozivamo sve, kojima boravak u prirodi i malo fizičkog rada nisu strani, a koji žele pomoći u obnovi prirode, da nam se pridruže kako bismo ponovo zazelenili našu Dalmaciju“, poručio je Dan Špicer, glavni koordinator Boranke i poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske. Za sve koji dođu, vrijedni će volonteri Boranke posaditi nova drvca, a Greencajt će tako ostaviti svoj zeleni trag u najvećoj kampanji pošumljavanja Hrvatske.

No, ono što će sve posjetitelje sigurno zadiviti, jeste festivalska opskrba električnom energijom proizvedenom iz solarnih panela. Greencajt je prvi festival koji će, u suradnji s Enna opskrbom u sustavu grupacije Energia naturalis, dio energije za potrebe festivala dobiti iz prethodno postavljenih solarnih panela.

„Jako nam je važno pokazati kako se može promijeniti način ponašanja i poslovanja. Zapanjujući je podatak da je Hrvatska u društvu zemalja EU u kojima se najviše isplati postavljanje solarnih elektrana, no, ogromni potencijali su neiskorišteni. Njemačka s upola manjim solarnim potencijalom ima 650 puta više instaliranih solarnih kapaciteta nego Hrvatska, Mađarska 25 puta, a Slovenija tri puta više. Zato želimo potaknuti naše sugrađane da razmisle o ovom učinkovitom alternativnom izvoru električne energije koji nam je dostupan veći dio godine“, izjavio je Vinko Filipić, direktor Greencajt festivala.

Paneli, radionice, izložbeni prostor, zabavan društveni program, izložbe, filmovi i održivi menu s potpisom Marina Medaka samo su dio ponude koja očekuje posjetitelje prvog Greencajta koji će Zagrebu ponuditi drugačiji sadržaj koji cijeni zelene i održive vrijednosti. U sklopu festivala prvi put će se i dodijeliti nagrade za za najzapaženija postignuća u području zelenih i održivih industrija pod nazivom GREEN PRIX, a veliki interes javnosti izaziva posebna kategorija u kojoj se bira greenlider godine.

Sve informacije o programu Greencajt festivala, kandidatima za nagradu Greenlider te prijavama za ostale kategorije nagrade GREEN PRIX, dostupne su na službenim kanalima Greencajt festivala:

