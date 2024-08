Počinje veliki projekt izgradnje novog južnog ulaza u Zagreb: Izvođači imaju rok od 12 mjeseci da malu Sarajevsku pretvore u aveniju

Buka bagera, rondanje kamiona i drugih radnih strojeva uskoro će postati svakodnevica stanovnicima naselja Dugave, Hrelić i Kamenarka u istočnom dijelu Novog Zagreba. Prema najavama iz gradske uprave, u rujnu bi trebala započeti rekonstrukcija Sarajevske ceste koja će postati avenija i dobiti tramvaj. Obećanje je to staro četiri desetljeća, a sve procedure oko imovinsko-pravnih poslova te druge birokracije i natječaja za izvođače radova napokon su riješene pa više nema zapreke za početak radova na rekonstrukciji ulice koja će dobiti i tramvajske tračnice.

Nova prometnica pružat će se od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora, a imat će po tri traka u svakom smjeru te zeleni pojas s dva kolosijeka tramvajskih tračnica. Na svakoj strani bit će pješačke i biciklističke staze u zelenilu pa će na mjestima avenija biti široka i do 40 metara. Postavit će se i bukobran. Jednom kada krenu radovi, izvođač će, za završiti posao, imati rok od 12 mjeseci.

Plan je da produženom prugom do Ranžirnog u budućnosti vozi linija 8 koja sada ide od Zapruđa preko Autobusnog kolodvora do Mihaljevca. Što se tiče cestovnog dijela, velika avenija vrlo vjerojatno će u početku voditi – u ništa! Naime, ideja je da se Sarajevska spoji na zagrebačku obilaznicu za što je potreban vijadukt preko Ranžirnog kolodvora. Njega trebaju izgraditi Hrvatske autoceste, procjena je da će im trebati do tri godine, a u međuvremenu šesti je put produžen rok na natječaju za izvođača tih radova. Ponude se prikupljaju do 2. listopada. Gradilište bi trebala postati i Heinzelova koja će također dobiti tračnice.

– Za izgradnju tramvajske pruge od Zvonimirove do okretišta Savišće tijekom ove godine planirano je pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora, kako bi se sa radovima moglo započeti krajem ove ili početkom 2025. godine. Planirano trajanje radova je 18 mjeseci – navode u gradskoj upravi.