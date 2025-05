Plavi grad i Blok umirovljenika zajedno: 'Treba sufinancirati ugradnju dizala u Zagrebu, takvih je zgrada više od 9000'

Grad i država trebaju u potpunosti sufinancirati ugradnju dizala u 9500 zagrebačkih zgrada gdje je to potrebno jer time pomažu najranjivijim skupinama u društvu, umirovljenicima i osobama s invaliditetom, poručili su u nedjelju Ivica Lovrić i Milivoj Špika, predstavnici koalicije Blok Umirovljenici zajedno (BUZ) i Plavi grad.

Da se problem može brzo riješiti dokaz je zgrada na Zelenom dolu 2 u koju je ugrađeno dizalo što je omogućilo nekolicini osoba sa invaliditetom da nakon dugo vremena mogu izaći izvan svoje zgrade.

"S akcijom ugradnje liftova počeli smo jer u našoj zgradi živi osam nepokretnih susjeda. Saboru smo pisali 206 dopisa, a morali smo promijeniti i tri zakona nakon čega je bilo moguće da za ugradnju dizala u zgradama više nisu potrebne građevinske dozvole. Nakon toga uzeli smo zajam na 15 godina, a ugradnja nas je stajala oko 560.000 kuna, odnosno 75.000 eura", rekao je uvodno Ivan Kresonja. On je u ulozi predstavnika stanara uz snažnu potporu BUZ-a inicirao izmjenu nekoliko zakonskih propisa, i na koncu uz sufinanciranje samih stanara uspio realizirati projekt ugradnje dizala u svojoj zgradi sa šest. katova.

"Hrvatskom saboru smo uputili preko 200 dopisa, išli smo i u Bruxelles i uspjeli pokrenuti zakonsku inicijativu. Nadam se da će građani i dalje imati potporu od novog gradonačelnika Ivice Lovrića, pa i mi koji bismo željeli da nam se iz proračuna vrati barem PDV", apelira Kresonja.

Milivoj Špika je istakao kako je ovo jedan dobar i poučan primjer kako građani sami mogu krenuti u akciju ne čekajući državu, ne čekajući jedinicu lokalnih samouprave. "Neki umirovljenici i osobe s invaliditetom godinama ne izlaze iz svojih stanova zbog nedostatka dizala što moramo promijeniti. Sufinanciranje ugradnje dizala obuhvaćeno je u programu BUZ-a i Plavog grada. Inicijativa je tu, rješenja postoje, potrebna je još samo dobra volja kako stanara, te pomoć i države te gradske uprave", rekao je Špika.

Ivica Lovrić, kandidat za gradonačelnika i nositelj liste koalicije BUZ – Plavi grad za Gradsku skupštinu Grada Zagreba je pohvalio upornost gospodina Ivana Kresonje koji je uz veliku upornost uspio realizirati jedan ovako hvale vrijedan projekt i pokazati drugima kako se puno toga može uraditi u poboljšanja uvjeta života ljudi u zgradama bez dizala.

"U proceduri je Zakon koji je uputila Vlada Republike Hrvatske kojim će regulirati ugradnju dizela, a zamišljeno je da se dizala ugrađuju tako da će Vlada sufinancirati jednu trećinu troška. Ono što mi u Plavom gradu i Bloku umirovljenici zajedno planiramo je doprinijeti kako bi Grad Zagreb navedeni projekt sufinancirao s 50p osto.

Imali bismo financiranje negdje više od 80 posto, trećinu Vlada, 50 posto Grad. Nastojat ćemo inicirati izmjene zakona kojima bi Vlada preuzela na sebe 50 posto tako da vlada i Grad Zagreb u cijelosti financiraju ugradnju dizela. Radi se o zgradama u kojima je dominantno stanovništvo starije životne dobi, često i nepokretno, a uz to i s malim mirovinama što znači da oni jednostavno ne mogu sufinancirati ugradnju", kazao je Lovrić. Naglasio je i da kako je u Zagrebu ovakvih zgrada više od devet tisuća.

"To je velika brojka i naš prijedlog je koji namjeravano provesti u djelo odmah nakon izbora, da će grad Zagreb sufinancirati i polovicu ugradnje već ugrađenih dizala. Dosta zgrada u Gradu Zagrebu ima situaciju da su suvlasnici vlasnici samo zgrada, a da je vlasnik okolnog terena pravilu Grad. Ovo ističem zato što se u nekim zgradama dizalo mora napraviti na vanjskoj fasadi zgrade i do sad je to u nekim slučajevima znao biti problem prilikom ustupanje zemljišta iako se radi o svega nekoliko kvadrata. To ćemo rješavati doslovno u jednom danu čime unaprijed isključujemo bilo kakvo moljakanje i birokratsko otezanje, zaključio je Ivica Lovrić.