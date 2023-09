Peternel: Tomaševićeva vlast želi izbaciti sve vjerske sadržaje iz dječjih vrtića – to je neprihvatljivo!

Predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba i potpredsjednik Gradske skupštine, Igor Peternel, održao je konferenciju za medije na temu informacija kako gradska vlast želi ukinuti vjerske sadržaje u dječjim vrtićima te ostalih aktualnosti.

– Razlog zašto sam danas sazvao pressicu je taj da malo proanaliziramo ono što se događa u gradu Zagrebu, a što nije vezano samo uz ekologiju i nebrigu. Jučer sam na Facebooku objavio jedan ozbiljan štakornjak iz Novog Zagreba koji užasava stanovnike te gradske četvrti, a o čemu Grad Zagreb uopće ne vodi brigu – uvodno je rekao Peternel.

Dodao je kako je današnji razlog sazivanja konferencije za medije relativno uznemirujuća informacija da je iz Grada Zagreba stigla inicijativa prema ravnateljima i ravnateljicama dječjih vrtića da se ide prema tome da se praktički očisti prostor u vrtićima od bilo kakvog vjerskog sadržaja, odnosno da se ignorira sve ono što se može ignorirati, a što je vezano uz vjerske običaje.

– To se odnosi na ono što u vrtićima uvijek ima, a to su Dani kruha, tijekom kojih se djecu zapravo obrazuje o tome koja je važnost kruha i u jednom i u drugom značenju. Onda dolazimo do svetog Nikole, pa se ide i prema Božiću. Ideja da se ispod žita ide prema ravnateljima, koji onda trebaju odgajati i senzibilizirati tete u vrtiću da izbjegavaju takve radnje i sadržaje, po nama je apsolutno neprihvatljiva – upozorio je.

Peternel je istaknuo da se išlo ispod žita i da je to provjerio preko nekih svojih izvora u samoj gradskoj vlasti. Kaže da su mu priznali da idu u tom smjeru, ali da nisu definirali do kraja. Sad je prilika i novinarima, dodaje, da istraže na osnovi kojih odluka, zašto i kako se ide prema ravnateljima u tom smislu.

– Svi skupa vidimo da u Zagrebu ništa ne funkcionira osim ideologije. Tomašević se stalno poziva na to da on na ideologiju ima pravo jer je dobio izbore. To je možda i točno. On je dobio uvjerljivo izbore, ali nije u kampanji ovako decidirano tvrdio da će provoditi ideološku torturu. Mi smo ukazivali na to da će se to dogoditi, a on je tvrdio da vodimo prljavu kampanju i fantaziramo – podsjetio je Peternel.

O ukidanju mjere roditelj odgojitelj

Sada vidimo, upozorava Peternel, da nije u stanju dovršiti škole koje je obećao, pa čak ni one projekte koji su započeti za bivše vlasti, te nije u stanju upisati ni svu, ili bar ogroman dio djece u vrtiće. Dodaje kako Tomašević nije u stanju osigurati ni vrtićke kapacitete da bi obitelj mogla živjeti u miru i da bi se roditelji mogli u miru vratiti na posao.

– Nije u stanju upisati onu djecu koju je trebao upisati, a zbog ukidanja mjere roditelj odgojitelj. Prevario je ljude, i mi to stalno tumačimo - prevario je roditelje, jer je govorio da će mjeru revidirati, a nije je revidirao, nego ju je ukinuo. Sve je to Tomislav Tomašević napravio i za sve bi to neki drugi gradonačelnik iz neke druge stranke imao sve medije ovog svijeta za vratom, a Tomislav Tomašević ima mir – poručio je.

Ističe kako Tomašević ima za vratom samo Pernera, ali kako on nema, kao u slučaju Juričana s gradonačelnikom Bandićem, simpatije medija, nego je to 'ludi aktivist' kojeg maltretiraju jer postavlja sasvim legitimna pitanja koja bi trebali postavljati mediji, a ne postavljaju ih.

– Pitam gdje je danas Juričan i je li on zadovoljan situacijom u gradu Zagrebu, je li zadovoljan štakornjacima i time da se zatvaraju ulice potpuno bez ikakvog razloga, kao da bi se proširila pješačka zona. Pa se premještaju žardinjere s jednog mjesta na drugo, cirkusira se, a zapravo je sve to prodavanje magle. Ide se u reviziju gradskih stanova, a tu se postavlja legitimno pitanje tko će dobiti te stanove i hoće li to biti siromašni Zagrepčani ili će ih dobiti migranti. Oni migranti za koje ova vlast ocijeni da bi ih trebali dobiti – upozorio je.

Peternel naglašava kako migranti dolaze cijelo vrijeme i kako ih moraju premjestiti s klupa pa očigledno imaju taj plan, a što je i dio Tomaševićeve agende:

– Cijelo vrijeme govorim da je sve što rade vezano uz ideološke provokacije, odnosno provođenje svoje ideologije za šefove franšize koja ih je dovela na vlast – istaknuo je.

– Odgovorno pozivam s ovog mjesta odgojiteljice i odgojitelje da se ogluše ako bude nekih pritisaka na njih da provode nešto što nije u skladu s dosadašnjom praksom i neka se slobodno jave nama oporbenim zastupnicima u Gradskoj skupštini. Mi ćemo učiniti sve da ih zaštitimo. Neka ne provode nešto što je ispod žita i što je zapravo bezobrazno uzurpiranje dječjih vrtića, odnosno atak na kulturu i odgoj koji smo do sada imali i kojima smo mi kao građani grada Zagreba oduvijek bili zadovoljni – zaključio je Peternel.