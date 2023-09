Gdje je zapelo s centrom za translacijsku medicinu na Srebrnjaku? 'Propast će 57 milijuna eura iz EU'

Gradski zastupnici Gordana Rusak i Ivica Lovrić u ponedjeljak su pozvali gradonačelnika Tomaševića da ih izvijesti o propasti ili nastavku izgradnje Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak, za koji je predviđeno sufinanciranje s 57 milijuna eura europskog novca.

Projekt nije realiziran u sklopu predviđenog financijskog okvira 2014.-2020., i sada ne znamo ide li dalje gradnja ili se gradilište zatvara, rekao je gradski zastupnik Lovrić na konferenciji za novinare održanoj ispred bolnice Srebrnjak, pet dana prije isteka roka za prijavu projekta za iduće europsko financijsko razdoblje 2021.-2027.

U slučaju da se projekt ne prijavi do 30. rujna, Lovrić kaže da Grad Zagreb neće dobiti 57 milijuna eura iz EU fondova. Na Srebrnjaku će nastati i dodatna šteta koja će se mjeriti u desecima milijuna kuna, jer će se, istaknuo je, morati sanirati građevinsku rupu koja dovodi u opasnost postojeće objekte.

Zastupnici Lovrić i Rusak podsjetili su na kronologiju događaja oko izgradnje Translacijskog centra na Srebrnjaku, za taj koji je u travnju 2021., uoči lokalnih izbora, potpisan ugovor s izvođačima radova. Nakon dolaska Tomaševića na vlast, kažu, radnici su se povukli s gradilišta, a gradonačelnik Tomislav Tomašević u svibnju 2022. nije dao odgovor na zastupničko pitanje hoće li snositi odgovornost za 57 milijuna eura štete.

Stoga, poručuju, ponovno postavljaju to pitanje jer je izgradnja centra, po ugovoru, trebala biti gotova još u veljači ove godine a projekt se mogao produžiti do prosinca. Lovrić napominje da je 30. rujna zadnji rok do kada europsko provedbeno tijelo objedinjuje ovakve projekte i prosljeđuje ih Europskoj komisiji, a hrvatska javnost još ne zna je li ovaj projekt prijavljen za nastavak financiranja u novom okviru.

"Gradonačelnik i njegovi suradnici nisu sposobni dovesti ovaj projekt do kraja", ustvrdila je Rusan koja je otvaranje centra za translacijsku medicinu nazvala pionirskim pothvatom, koji se može usporediti samo s otkrićem Sumameda.

Objasnila je da bi se u tom centru objedinjavala sva znanstvena i klinička istraživanja i prenosila direktno u u terapiju pacijenta, a na Srebrnjak bi se dolazila liječiti djeca iz cijele Europe i šire. Oporbeni zastupnici istaknuli su da je nakon smjene gradske vlasti, zbog nesuradnje Grada i izvođača (Kamgrad), izvedeno svega četiri posto planiranih radova. Izvođač je, kažu, raskinuo ugovor kada je vidio da radove neće moći izvršiti u roku (prije kraja 2023.) jer Grad Zagreb zbog nekompetencije svoga kadra nije mogao pratiti tu gradnju.

Pored građevinskih radova, projekt je sadržavao i nabavu opreme. Tomaševića je, kaže Lovrić, dočekala kompletna dokumentacija za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 200 milijuna kuna, pripremljena za objavu javnog natječaja, koji nikada nije objavljen.

