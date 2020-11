Šegota je Holdingu poslao dopis da povlači ostavku na čelu Gradskih groblja

Patrik Šegota poslao je dopis Holdingu u kojem povlači svoju ostavku na mjesto voditelja Holdingove podružnice Gradska groblja.



- S obzirom na to da nisam dobio nikakvo očitovanje u svezi ostavke koju sam Vam podnio 9.11.2020 godine i iz razloga utvrđenja činjenica od strane Kontrolnog ureda Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Kontrolnog ureda Grada Zagreba koji u postupanju Voditelja Podružnice prilikom zakupa neizgrađenog građevinskog zemljišta nije utvrdio propuste, povlačim ostavku - stoji u dopisu smo dobili, a koji je Šegota potpisao i poslao upravi Zagrebačkog Holdinga.

Medijima se proširila informacija o priopćenju poslanom iz Zagrebačkog Holdinga kojim obznanjuju da je Šegota u dogovoru s gradonačelnikom Milanom Bandićem odlučio povući svoju ostavku i nastavit će obnašati funkciju voditelja podružnice do isteka mandata. No, kako javljaju iz uprave Holdinga, to je dezinformacija.

- Vezano za netočne i neistinite informacije u jednom dijelu medija vezano za navodne nove promjene u rukovodstvu podružnice Gradska groblja, Zagrebački holding d.o.o nije po ovom pitanju poslao nikakvo priopćenje predstavnicima medija. . . - javlja Senka Knežević i Ureda uprave. Upitali smo gospođu Knežević odakle je onda priopćenje došlo, ali rekla nam je samo kratko da ne zna.