Kaos u dijelu Zagreba: Došlo do zastoja tramvajskog prometa, neke linije voze izmijenjenim trasama

Od 6.10 sati zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste u smjeru grada zbog čega pojedine linije prometuju izmijenjenim trasama, izvijestio je ZET na svojim internetskim stranicama.

Linija 3 od Savišća prometuje do Savskog mosta. Linije 9 i 12 prometuju od Savske/Jukićeve/Vodnikove - Jukićevom - Ilicom - (linija 12 redovnom trasom, linija 9 Zrinjevac – Gl. kolodvor – redovnom trasom). Od Ljubljanice do Savske ceste voze autobusi.

Od 6.45 sati linije 4, 13, 14, 17 prometuju redovitom trasom. Autobusi linije 107 (Jankomir – Žitnjak) ponovno prometuju redovnom trasom do početno – krajnjeg stajališta Jankomir.