'GRAĐANI PETOG REDA'

Ovo je Zagreb 2026.! 'Nemamo kanalizaciju ni plin, ali daje se 575.000 eura za travu na nogometnom igralištu'

Gabrijela Krešić
10.04.2026.
u 17:00

Stanovnici upozoravaju i na stanje dijela ulica u naselju, koje, kažu, godinama čekaju uređenje.

Građani smo ne drugog, nego četvrtog ili petog reda – poručuju stanovnici Žerjavinca, naselja udaljenog svega 18 kilometara od Trga bana Josipa Jelačića, gdje u 2026. godini oko petsto ljudi i dalje živi bez osnovne komunalne infrastrukture. Bez kanalizacije i plinovoda – u glavnom gradu.

Uređene obiteljske kuće, pokošeni travnjaci, cvijeće u dvorištima i tišina koju tek povremeno prekine pokoji automobil ostavljaju dojam poželjne adrese. Upravo su zbog toga mnogi ovdje i došli – tražeći odmak od gradske vreve, sigurnije okruženje za djecu i više prostora za život. – Dođeš na mirno mjesto, gdje se dijete može igrati, voziti bicikl, rolati se bez straha od auta. To je ono što smo tražili. Nisam ni razmišljao da u Zagrebu možeš kupiti kuću bez osnovne infrastrukture. To mi nije bilo ni na kraj pameti – kaže Neven Lovreković, koji se u Žerjavinec doselio iz Maksimira.

Da se s godinama malo toga mijenja i da ulaganja izostaju, najbolje zna Ivica Munjaković, koji u naselju živi cijeli život. – Slušamo obećanja, najčešće pred izbore, ali ovdje je već 40 godina sve isto – kaže. Za najmlađe postoji tek mali park, koji je, tvrde roditelji, često zapušten. – Imamo mali parkić, ali zna biti nepokošen, živica neuređena... Djeca nemaju pravi prostor za igru – kaže Anamarija Hermeščec.

Stanovnici upozoravaju i na stanje dijela ulica u naselju, koje, kažu, godinama čekaju uređenje. – Imate dijelove gdje cesta praktički ne postoji – bez asfalta, bez odvodnje. Nakon svake kiše blato, a ljeti prašina. O tome stalno govorimo, ali pomaka nema – kaže Renata Dreno. Unatoč svemu, komunalne naknade plaćaju redovito, kao i svi drugi Zagrepčani. – Plaćamo sve kao i svi drugi u Zagrebu, a nemamo osnovno. Doslovno ništa. I onda se pitaš, jesmo li mi uopće dio ovog grada – dodaje.

I dok se na izostanak ulaganja godinama žale, ovo je malo naselje u ovogodišnjem planu komunalnih aktivnosti dobilo više od pola milijuna eura – ali za projekt koji, kažu, ne rješava njihove ključne probleme. Naime, za zamjenu umjetne trave na tamošnjem nogometnom igralištu predviđeno je čak 575.000 eura.

– Uz sve ovo što nemamo, nevjerojatno je gledati da toliki novac ide na travu. Nisam protiv nogometa, ali ne može sve ići u to, a da mi nemamo osnovne uvjete za život – kaže Lovreković, dodajući kako se stanovnici sve češće pitaju po kojim se kriterijima uopće određuju prioriteti.

Najveći problemi, ističu, i dalje su plin i kanalizacija – odnosno njihov izostanak. Službeni odgovori ne ulijevaju previše optimizma. Iz Gradske plinare Zagreb proizlazi da plinovod za Žerjavinec nije u planu razvoja do 2026. godine, dok se eventualno razmatranje pomiče na razdoblje od 2027. do 2031., i to samo ako se pokaže ekonomska isplativost.

Ni s kanalizacijom stanje nije izvjesnije. Projekt za šire područje planiran je kroz više faza, a procijenjena vrijednost radova prelazi 19 milijuna eura. Kanalizacija za ovo područje predviđena je u sklopu velikog Projekta Zagreb, investicije vrijedne više od 320 milijuna eura kojom bi se trebala unaprijediti gradska vodovodna i kanalizacijska mreža.

Grad je još 2024. taj projekt prijavio za sufinanciranje iz europskih sredstava, no tada nije uspio ući među 15 najviše bodovanih projekata. U Gradu su potom poručili da od njega ne odustaju te da ga i dalje planiraju realizirati, najvećim dijelom uz pomoć fondova Europske unije, no konačna sudbina projekta i dalje ovisi o odluci Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Dok se odluke čekaju na razini ministarstava i fondova, u Žerjavincu se i dalje živi bez onog osnovnog. – Ljudi se iseljavaju jer ovdje više ne vide budućnost. Koliko god mjesto bilo lijepo, bez osnovne infrastrukture život jednostavno ne može funkcionirati. U europskoj metropoli još uvijek ovisimo o septičkim jamama, a s dolaskom vrućih ljetnih dana smrad postaje neizdrživ. Umjesto da uživamo u uređenim dvorištima, prisiljeni smo zatvarati se u kuće. Pitam ja vas, je li to scena primjerena Zagrebu u 21. stoljeću– kaže Martina Bandić. Ne traže puno, poručuju. – Samo kanalizaciju i plin. To u Zagrebu ne bi smjelo biti luksuz – zaključuju stanovnici Žerjavinca.
plin kanalizacija komunalna infrastruktura Zagreb Žerjavinec

