'Pitaj prvu mladu osobu kaj je ajngemahtec ili grenadir marš, gledat će te k'o debila': Zagrepčani se pitaju je li kome stalo do tradicije

Svi ozbiljniji europski gradovi iznimno drže do svoje tradicije, a Zagreb je "došao" do ćevapa, burgera, kvazi talijanštine, odrekavši se svega svoga, tako je objavu kojom je Reddit zajednicu upitao "Zar nikom nije stalo do tradicije, pogotovo kad je ista puno bolja od sadašnjeg stanja?", započeo jedan Zagrepčanin.

"Svaka krčma je mogla imati suženi meni (neke su imale jako bogat), ali nikad se nisu svodile na puricu s mlincima, špek fileke, grah s kobasom. Isto bi se moglo reći i za socijalističke restorane koji su bili stoput bolji od ovog danas", napisao je.

Objava je skupila oko 60 komentara, a u jednom od njih piše: "Slažem se u potpunosti. Fali baš pubova i starih restorana u nekom zagrebačkom stihu. Gledam one lokalne kvartovske birceve gdje se skupljaju alkići, pa njima je top ambijent. Lokalna birtija na nekom uglu i ima više srca nego neki pozerski bar".

Neki su pisali i kako takve stvari nisu isplative. "Isplativo je prodavati craft pive i shit burgere po masnim cijenama", "Pa tu se ne vrti baš neka lova. Najviše love se generira u burger barovima, palačinkarnicama, fancy lokalima i slično", komentiralo se.

"Katastrofa je koliko naš turizam i ugostiteljstvu ne promiču ništa, ali baš ništa naše. Mi smo doslovno zemlja gdje turist može biti mjesec dana i ne saznati apsolutno ništa o nama i našem društvu", "Pitaj prvu mladu osobu na ulici kaj je ajngemahtec ili grenadir marš, gledat će te k'o debila. Ali ih zato pitaj što bi jeli na brunchu, s užitkom će ti reći kajganu za 10 eura. Mladi više nemaju karakter za cuganje, ne vole tradiciju, radije bi sjedili/stajali u regularu gdje svira zara muzika nego u krčmi di se pušta lagani Ivo Robić ili Zdenka Vučković", nizali su se komentari.