Ako zaboravite na ovo kada vozite Bajs, prijeti vam bar 10 eura minusa, Zagrepčanin kaže da je spasio troje ljudi dosad

Ako zaboraviš zaključati Bajs na odredišnoj stanici, i onda ne vidiš obavijest koju ti Bajs aplikacija pošalje, bit ćeš u minusu 10 ili više eura. Pitaj me kako znam, upozorava jedan od korisnika Reddita na toj društvenoj mreži. Zato, kaže, svaki put kada prođe pored Bajs stanice, malo pogleda jesu li svi zaključani, i onda zaključa ako koji nije. "Do sada sam spasio troje nepoznatih ljudi od daljnjih plaćanja. Radite li to i vi?", upitao je zajednicu.

"Nije mi palo na pamet. Od sad budem", "Ni meni to isto nije palo na pamet, ali ubuduće ću pogledati. Neću propasti ako izgubim te 2-3 minute u danu", "Ne gledam baš jesu svi zaključani kada prolazim pored Bajs stanice, ali kad ga vraćam na stanicu uvijek pogledam jesu ovi oko mene zaključani", "Zakon, hvala na ideji. Budem ubuduće.Nije mi palo napamet pogledat druge bajkove okolo jer sam pretpostavio da ima nekakav trigger da se sam zaključa kad klikneš 'end ride' nakon nekog vremena, kak se otključa kad klikneš start...", nizali su se komentari.

U jednom piše i kako je "realno jako glup sustav koj ti tek nakon šest sati javi da nisi zaključao. Pa ono javi mi za sat-dva, a ne za šest", netko pita, pak, i "provjeravaš li i tuđe aute ili stanove jesu li zaključani?". Čini mu se, kaže, kao "too much" vremena i brige za nešto što bi trebala biti briga drugog čovjeka. "Nije da me nije briga za druge ljude, ali ovo je pobogu lagana stvar u razini da ti je tenisica odvezana".

Podsjetimo i kako je na redovnoj konferenciji za medije ovog tjedna zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec rekla da je na temelju svih pokazatelja, Bajs je uspješno lansirana javna usluga koju su Zagrepčani stvarno prihvatili. – Sad kad je ljepše vrijeme, čini se da su sve prisutniji Bajsevi, ali zapravo su podaci pokazivali da se, iako je lansiran jesenas, dobro koristi i ima stalni rast broja korisnika, broja minuta... – rekla je D. Dolenec.

Po statistikama se, napomenula je, vidi da se u radnom tjednu Bajs uklopio u odlazak i dolazak na posao. – To znači da se Bajs koristi kako smo se i nadali. A za vikend je korištenje cijelo vrijeme, tada se prelazi u nekakav rekreativni moment gdje Zagrepčani svuda po gradu voze i nadopunjavaju obiteljske kombinacije gdje fali jedan bicikl. Tako da, po svemu sudeći, mislim da imamo uspješan projekt. Znam da smo sada na preko 67.000 korisnika. Specifične elemente optimizacije, treba li negdje popraviti infrastrukturu ili možda dodati neke stanice predstavit ćemo tijekom tjedan-dva detaljnije – rekla je.