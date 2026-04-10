Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MOŽE SE ISHODITI GRAĐEVINSKA

Kulturni centar u zagrebačkoj Dubravi počeli graditi prije 40 godina i još nije dovršen. Znamo kad će biti

Grad Zagreb kupit će za 7 milijuna eura nedovršenu polovicu zgrade koja je spojena s Kulturnim centrom
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.04.2026.
u 11:38

Nakon više od 40 godina čekanja, stvari oko nedovršene zgrade Kulturnog centra u Dubravi se i dalje zahuktavaju, javljaju iz kvartovskog ogranka stranke Možemo. "Gradska uprava je dogovorila otkup posljednje privatne čestice ispod same zgrade funkcionalnog dijela Kulturnog centra, čime će prvi put u potpunosti biti riješeni vlasnički odnosi. To je zaključak koji ćemo izglasati na sljedećoj sjednici Skupštine Grada Zagreba", napisali su u Facebook objavi.

To znači, objasnilii su, da se sada može ishoditi građevinska dozvola. "Dokument koji nikada nije postojao jer je zgrada izgrađena bez riješenog zemljišta.Time se otvara i put za konačno uređenje koncertne dvorane koja već desetljećima stoji u roh-bau stanju. Ovo je još jedan ključan korak (nakon recentnog otkupa zapadnog nedovršenog dijela) prema tome da Dubrava dobije kulturni prostor kakav zaslužuje. Nakon desetljeća zastoja, korak po korak se krećemo naprijed – i na to smo s pravom ponosni", istaknuli su. 
Ključne riječi
KC Dubrava Centar kulture Dubrava Zagreb Dubrava Možemo!

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!