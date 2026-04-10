Kulturni centar u zagrebačkoj Dubravi počeli graditi prije 40 godina i još nije dovršen. Znamo kad će biti

Nakon više od 40 godina čekanja, stvari oko nedovršene zgrade Kulturnog centra u Dubravi se i dalje zahuktavaju, javljaju iz kvartovskog ogranka stranke Možemo. "Gradska uprava je dogovorila otkup posljednje privatne čestice ispod same zgrade funkcionalnog dijela Kulturnog centra, čime će prvi put u potpunosti biti riješeni vlasnički odnosi. To je zaključak koji ćemo izglasati na sljedećoj sjednici Skupštine Grada Zagreba", napisali su u Facebook objavi.

To znači, objasnilii su, da se sada može ishoditi građevinska dozvola. "Dokument koji nikada nije postojao jer je zgrada izgrađena bez riješenog zemljišta.Time se otvara i put za konačno uređenje koncertne dvorane koja već desetljećima stoji u roh-bau stanju. Ovo je još jedan ključan korak (nakon recentnog otkupa zapadnog nedovršenog dijela) prema tome da Dubrava dobije kulturni prostor kakav zaslužuje. Nakon desetljeća zastoja, korak po korak se krećemo naprijed – i na to smo s pravom ponosni", istaknuli su.