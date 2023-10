Omiljeni filmski festival kreće 6. studenog. ZFF otvara komedija "Sedmo nebo"

Američko punoljetstvo, kako je Boris T. Matić, direktor Zagreb Film Festivala, nazvao njegovo 21. izdanje, donosi više od 20 naslova u glavnoj konkurenciji koji će, ovisno o kategoriji, biti u utrci za Zlatna kolica, a novitet je da nakon dvije godine stanke ostvarenja iz programa "Ponovno s nama" postaju dio natjecateljskog repertoara.

Ponajbolji domaći i inozemni igrani filmovi, istaknuto je na jučerašnjoj konferenciji za novinare na kojoj su, uz Matića, sudjelovale i producentice ZFF-a Selma Mehadžić i Lana Matić, gledat će se od 6. do 12. studenoga u CineStaru Branimir, dvoranama Studentskog centra i Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te u Dokukinu KIC, a neki i na online platformama Kina Europa i Croatian filma. Međunarodna konkurencija dugog metra donosi tako dugometražni prvijenac Jasne Nanut, komediju "Sedmo nebo" s Krešimirom Mikićem i Ivom Mihalić, a ona će i otvoriti ovogodišnji ZFF.

U programu su i dirljiva španjolska drama "20.000 vrsta pčela" Estibaliz Urresole Solaguren u kojoj ćemo gledati najmlađu dobitnicu Srebrnog medvjeda, devetogodišnju Sofiju Otero, te miljenik publike s ovogodišnjeg Sundancea, meksička uspješnica "Radikalno" Christophera Zalle. U školske klupe gledatelje će vratiti i "Ekskurzija", prvijenac Une Gunjak i bosanskohercegovački kandidat za Oscara. Problemima tinejdžera bavi se britanski hit "Kako se poseksati" Molly Manning Walker, a za Zlatna kolica borit će se i "Lost Country" inspiriran osobnom pričom redatelja Vladimira Perišića.

U fokusu romantične drame "Prošli životi" Celine Song korejski je koncept inyun koji govori o sudbinskoj povezanosti, a "Sami u Reykjaviku" Ninne Pálmadóttir bavi se razvojem neočekivanog prijateljstva. ZFF tradicionalno nagrađuje i nacionalne i međunarodne kratkometražne uspješnice, kojih je ove godine 18, a niz intrigantnih ostvarenja donose i ostali programi, među kojima su "Velikih pet", "Plus" i "KinoKino". Ulaznice za projekcije stoje od tri do pet eura, a u pretprodaji do 5. studenoga možete ih nabaviti po povoljnijim cijenama.

Poznati su i članovi žirija 21. Zagreb Film Festivala. O najboljim dugometražnim filmovima odlučivat će žiri u sastavu makedonske glumice i producentice Labine Mitevske, austrijskog scenarista i re-datelja Sebastiana Meisea i norveške produ-centice Renée Hansen Mlodyszewski. O kratkometražnim pobjednicima žiriju sjede hrvatski redatelj Josip Lukić,slovenski redatelj Matjaž Ivanišin i Daniel Ebner, suosnivač i umjetnički direktor festivala Vienna Shorts.

Ulaznice se od 18. listopada do kraja festivala mogu kupiti na stranici kupiulaznicu.zff.hr. Prodaja ulaznica na lokacijama počinje 4. studenog na glavnoj festivalskoj blagajni u Ci-neStaru Branimir, a s početkom festivala i u kinima SC, Kinoteka i MSU. Osim na službenoj festivalskoj stranici www.zff.hr program i raspored dostupni su i u ZFF-ovoj mobilnoj aplikaciji.

