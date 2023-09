Oglas podijelio Reddit: Mladić koji skuplja Pokemone traži ženu ferovkinju

Nesvakidašnji oglas osvanuo je ovih dana isprintan na autobusnoj stanici u blizini Studentskog doma Stjepan Radić i vrlo brzo postao predmet rasprave na Redditu. Ispod naslova "Diplomirani inženjer prometa traži curu/buduću ženu ferovkinju/IT stručnjakinju osvanuo je još zanimljiviji tekst:

Foto: Reddit

–Imam 28 godina i živim s roditeljima u velikoj dvoetažnoj kući na jugoistoku Zagreba. Po struci sam diplomirani inženjer prometa i trenutno radim za jednu stranu firmu kao tester videoigara. Inače obožavam videoigrice, volim igrati sve osim Minecrafta, kockice su mi dosadne. Uz videoigra, igram yugioh, skupljam Pokemone i čitam knjige o sociologiji društva. Što se tiče prehrane, mislim da je meso najvažnije, pa voće, povrće, pa tjestenina. Ja sam uvijek u pravu i kad sam u krivu, u pravu sam- predstavio se Zagrepčanin te nastavio:

–Hoću ženu s FER-a, ne zanima me. Nisam kompleksaš i ne patim za tim, ali hoću ferovkinju i točka. Subota 09.09. u 22:00 ja ću sjediti na klupi otoku na jarunskom jezeru kad prijeđeš preko mosta. Tamo ćeš me naći i slobodno mi priđi. Broj neću staviti, jer me strah zloupotrebe podataka, nadam se da me razumiješ - ustvrdio je što je izazvalo niz reakcija na Redditu.

"Zalijepljeno je trakom za taoce", "Plaćam 50 eura bilo kome tko dođe tamo i slika ovog monstruma", "Origin story prvog hrvatskog serijskog ubojice"; "Koja prilika!", samo su neki od komentara, no ima i onih pozitivnih poput "Tip zna što hoće"; "Traži pametnu curu kao što cure traže poduzetnike jer znaju da će u zatvor, a njima ostati lov,a sve je to demokracija".