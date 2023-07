Od subote se zatvara podvožnjak u centru Zagreba, vozit će se obilazno, posebna obavijest i za pješake

Zbog potrebe izvođenja radova na revitalizaciji vrelovoda koje izvodi HEP Toplinarstvo, Miramarski podvožnjak na dijelu od Mihanovićeve ulice do Miramarske ceste, od subote 29.07.2023. od 07.00 sati do utorka 01.08.2023. do 20.00 sati, bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

·Mihanovićeva ulica – Marulićev trg – Vodnikova ulica – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta

·Miramarska cesta – Koturaška cesta – Savska cesta – Žerjavićeva ulica – Svačićev trg – Kumičićeva ulica – Mihanovićeva ulica

- Pješake molimo da se koriste pješačkim pothodnikom u Runjaninovoj ulici ili Pothodnikom Importanne - navode iz Grada.

Zbog radova posebna regulacija prometa uvodi se i na zapadu grada, a vrijedit će tijekom vikenda. Zbog potrebe izvođenja radova prijekopa, a u svrhu polaganja novih elektroenergetskih kabela, koje izvodi HEP – Operator distribucijskog sustava, Medarska ulica kod raskrižja sa Stružečkim putem od petka 28. 07. 2023. od 18,00 sati do ponedjeljka 31. 07. 2023. do 06,00 sati bit će zatvorena za sav promet.Obilazni pravac za vrijeme radova bit će: Medarska - Oranice - Zagrebačka cesta i obratno.

