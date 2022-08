Od sutra se uvodi izvanredna autobusna linija na području Sesveta

Zbog radova na dijelu Ulice Slobode u naselju Drenčec, od ponedjeljka, 22. kolovoza od 8 sati, do očekivanog završetka radova u nedjelju, 28. kolovoza do 4 sata, autobusna linija 274 Zagreb (Dubec) – Sesvete – Laktec prometovat će skraćeno do Cerja. Polasci iz Cerja bit će ostvareni 10 minuta kasnije u odnosu na predviđene polaske iz Lakteca.



Kako bi se omogućila čim kvalitetnija prometan povezanost, u navedenom razdoblju bit će uspostavljena izvanredna autobusna linija 292 (Drenčec – Laktec – Lužan). Okretište u Drenčecu bit će kod mjesnog odbora. Raspored će biti dostupan na početno krajnjim stajalištima.