Bliži se školska godina, a radovi u Zagrebu na sve strane, sljedeća dva tjedna brojna zatvaranja

Nije novost da je u Zagrebu u vrijeme godišnjih odmora u srpnju i kolovozu manje građana. Ulice su praznije, no inače pa je to idealno vrijeme za radove.

No, poslije 15. kolovoza odnosno blagdana Velike Gospe polako počinje povratak s godišnjih odmora uoči početka nove školske godine. Tako su već ovih dana ulice, trgovi, kafići i trgovine sve punije i punije.

Ipak, radovi još nisu gotovi. Kopa se na sve strane tijekom ovog i sljedećeg vikenda te tjedna. U nastavku donosimo pregled najvećih gradilišta gdje vas potencijalno očekuju i najveće gužve i najviše nervoze.

1. Ovaj i sljedeći vikend zatvoren Most Slobode i važan dio Avenije Većeslava Holjevca

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 13.08.2022., Zagreb - Zbog izvodjenja radova varenja spoja prijelaznih naprava, Most slobode, od subote 13. 08. 2022. godine od 06,00 sati do nedjelje 14. 08. 2022. godine do 20,00 sati, bit ce zatvoren za sav promet. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Krenimo od najvećeg zatvaranja. Od ovoga petka u 20 sati do ponedjeljka rano ujutro zatvoren je Most Slobode. Razlog su radovi na prijelaznim napravama, koji traju već neko vrijeme, a uskoro bi trebali biti gotovi. Most će biti zatvoren i sljedeći vikend.

Takvo zatvaranje uvjetuje brojne izmjene u javnom gradskom prijevozu. Detalje doznajte OVDJE.

Osim Mosta zbog revitalizacije vrelovoda zatvara se i Avenija Većeslava Holjevca na dijelu sjeverno od križanja s Avenijom Dubrovnik. Ovaj vikend zatvoren je istočni, a sljedećeg zapadni kolnik.

Obilazak?

Putem Slavonske avenije prema istoku ili zapadu te zatim na jedan od preostala dva mosta (Jadranski ili Most mladosti) do Novog Zagreba te dalje Avenijom Dubrovnik.

2. Gužve u Buzinu uskoro prestaju

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 16.08.2022., Zagreb - Zbog radova na cvoru Buzin do nedjelje 21.08.2022. nece biti moguce ukljucivanje na zagrebacku obilaznicu u smjeru istoka iz smjera grada. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL

Svi oni koji su poželjeli na zagrebačku obilaznicu ili prema Velikoj Gorici preko Buzina imali su glavobolju prethodni tjedan. No, dobra vijest je da radovi završavaju sutra i cesta se ponovno otvara u punom profilu tako da ćete od ponedjeljka zapeti u redovnoj, a ne izvanrednoj gužvi. 268 će vjerojatno i dalje kasniti, neovisno o tome.

3. Kopa se i asfaltira i van Novog Zagreba

Bez brige, ako živite na istoku, zapadu ili u centru ni vas neće zaobići radovi.

A) Ulica Slobode

Zbog izvođenja radova izgradnje vodoopskrbnog cijevovoda, Ulice Slobode na dijelu od Ulice V. Kindera do Ulice Podolnica, od ponedjeljka 22. 08. 2022. godine od 08,00 sati do nedjelje 28. 08. 2022. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet

Obilazak?

Ulica Slobode – Podolnica – Budenečka – Ulica I. Granđe – Šašinovečka – Soblinečka – Omladinska – Varaždinska – A. Šenoe – Laktečka cesta – Laktec – Ulica Glavničica i obratno.

B) Ulica Antuna Šoljana

Za potrebe izvođenja radova izvedbe priključaka komunalne infrastrukture, ulica A. Šoljana na dijelu od ulice V. Korajca do kućnog broja 43 od ponedjeljka 22. 08. 2022. godine od 08,00 sati do ponedjeljka 29. 08. 2022. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.

Obilazak?

A. Šoljana - Savska Opatovina - Ljubljanska avenija - Jankomir - A. Šoljana i obratno

C) Miroševečka cesta

Zbog potrebe izvođenja radova uređenja kolnika, Miroševečka cesta na dijelu od ulice Granešina do Fabijanićeve ulice, od subote 20. 08. 2022. godine od 08,00 sati do srijede 31. 08. 2022. godine do 04.00 sata, bit će zatvorena za sav promet.



Obilazak?



Miroševečka – Fabijanićeva - Novačka – Kolakova - polukružno Kolakova/G. Šuska – Kolakova – Dankovečka - Sunekova – Miroševečka i obratno.

Od ranije su zatvorene i Svetoklarska te Bolnička gdje bi radovi trebali biti gotovi do kraja kolovoza.

Foto: HAK

Jedini savjet je krenite ranije na putovanje kroz grad i povećajte oprez.

Za kraj, zanima nas vaše mišljenje o radovima u Zagrebu ovoga ljeta. Svoje mišljenje možete nam reći u anketi. Također, ukoliko mislite da su u vašem kvartu gradske službe zaboravile odraditi bitan posao pišite nam na gradska@vecernji.net ili u inbox naše Facebook stranice Zagreb Večernji list.