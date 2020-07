Očajni su: Žive 30 metara od šahta za kanalizaciju, ali priključak čekaju već 20 godina

Kao dijete koje u izlogu gleda najskuplju igračku, tako s žudnjom obitelj Borac u Gornjem Vrapču već dvadeset godina gleda u tridesetak metara udaljeni šaht s kanalizacijom. Jer, iako žive u ulici Karasmani i svi su njihovi susjedi priključeni na gradski sustav odvodnje, oni su jedini stanovnici te ulice koji svoj priključak i dalje čekaju. Žive, naime, u odvojku ulice, nekoliko metara nizbdro od glavne prometnice, uz sam potok koji teče kroz naselje pa je stoga, kaže stanovnik Marijan Borac, dovesti priključak do njih teže nego inače.

Najave se, pa se ne pojave

- Imamo svi septičke jame i prije tri mjeseca meni je sve poplavilo po kući. Ovo nije humano, mi 25 godina u sklopu računa za vodu plaćamo i naknadu za odvodnju, a mi se moramo snalaziti i dalje. Naša je ulica malena pa do nas ne može doći veliki kamion za ispumpavanje jame, nego onaj mali, a to plaćamo mnogo više nego što bi inače morali. Dolazili su k nama, pregledavali situaciju na terenu i predlagali da nam dovedu kanalizaciju, ali tada bi trebali kopati preko susjedovog dvorišta i normalno da čovjek to ne želi – objašnjava M. Borac.

Da se taj problem konačno privede nekom rješenju pokušala je učiniti vijećnica u Mjesnom odboru Gornje Vrapče Vlasta Cvetković, koja je bezuspješno u više navrata predlagala da se kanalizacija u toj ulici uvede na plan radova četvrti, a komunicirala je i sa Vodoopskrbom i odvodnjom.

- Stalno su obećavali doći, pa bi se ja spremila, pa se na kraju ne bi pojavili. I tako unedogled. Već 20 godina pokušavamo nešto uraditi, a situacija je apsurdna jer se radi o ulicu u središtu naselja, stotinjak metara od crkve – kaže Cvetković, a predsjednik vijeća Gradske četvrti Podsused-Vrapče Dejan Kljajić objašnjava da je taj pothvat mnogo kompliciraniji i skuplji nego što na prvi pogled izgleda. Četvrt to finanijski, ističe, jednostavno ne može podnijeti.

Stanovnici imaju rješenje

- Radi se o zahtjevnom terenu i isti problem imaju ne samo za ova, već i sve ulice uz potok. Rješenja za sve njih koštalo bi milijune kuna. Mi te novce jednostavno nemamo, naš proračun za cijelu četvrt je 9 milijuna kuna. Vodoopskrba i odvodnje mora za to napraviti projekt i platiti sve – kaže Kljajić. No, Borac predlaže rješenje koje je jeftino, ali efikasno.

- Mogu se instalirati prepumpne pumpe, što košta oko 150 do 200 tisuća kuna. Neka nam prerežu put i dovedu cijevi, a ako treba mi ćemo sami financirati prepumpne pumpe koje će „pogurati“ naše otpadne vode uzbrdo. Bilo što, samo da to riješimo – kaže Marijan Borac, kojemu su vodovod i odvodnja struka.

Vodoopskrbi i odvodnji smo u ponedjeljak poslali upit pitajući ih kakva je situacija s kanalizacijom u odvojku ulice Karasmani i može li se što učiniti da se situacija riješi, ali još uvijek nismo dobili odgovor.