Objavili datum otvorenja pa Ljeto na Savi opet odgodili – do vikenda

Prekjučer su rekli da će biti danas, jučer dojavili da se “odgađa do daljnjeg”, a onda da bi moglo početi za vikend. Od Aktivnosti na Savi zasad opet ništa, što je Zagrepčanima jučer bilo urnebesno pa su se šalili da se sigurno čeka zima da bude Advent na Savi, a “dužni” nisu ostali ni Gradskom uredu za strategijsko planiranje koji projekt vodi, referirajući se samo kratko na njegovo “strategijsko” ime. Nekoliko dosjetki imali smo i mi, ali na kraju smo zaključili da je bolje šutjeti jer cijela je situacija sad već pomalo neugodna.

Nije izgledalo spremno

Podsjećali smo već milijun puta, ali nije zgorega još jednom: paviljoni pored rijeke trebali su niknuti još lani, ali tada se nijedna tvrtka nije javila da ih izradi. Ove godine bilo je više sreće, uzmemo li tu “sreću” uvjetno. Javile su se dvije firme da naprave montažne kafiće i kino, odabrana je jedna, nađeni su ljudi za kulturne, sportske i ine sadržaje, ugostitelji su se prijavili da kuhaju kave i nose koktele, a onda je kiša sve pokvarila.

Nije Ljeto na Savi, za koje jumbo-plakati po gradu odavno najavljuju da traje od lipnja do rujna, moglo početi baš u lipnju, ali iz Grada su uporno uvjeravali da je svečano otvorenje manifestacije iza ugla. Nekoliko termina u lipnju potom je također propalo, a onda i prvi službeni u srpnju, koji je trebao biti danas.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

A kako smo još jučer mislili da je to sad “to”, otišli smo ujutro kod Željezničkog mosta i Mosta slobode, ne bismo li prvi doživjeli paviljone i raskoš riječnog ljeta u metropoli. Kod Zaprudskog otoka nismo bili jer ta se lokacija, iako je također trebala biti aktualna, nekako izgubila “po putu”. U svakom slučaju, ekipa s terena, iako je obala Save izgledala kao odlagalište željeza, a ne lokacija za ludu zabavu, uvjeravala nas je da će za danas sve biti spremno.

– Dela se, dela, ima sve da bu gotovo, kak spada – brišući kapi znoja s čela objašnjavali su radnici ispod Željezničkog mosta, koji je poznatiji kao Hendrixov. Petorica radnika jučer su tamo postavljala razvodne ormare za struju. Bili bi oni već prije gotovi, kažu nam, da im nisu u zadnji čas promijenili lokacije tih kutija.

– Niš mi ne znamo. Nas su poslali da obavimo svoj posel, a kaj tu bu, mi pojma nemamo. Uglavnom, mi bumo danas svoj posel obavili – objasnili su nam radnici na struji.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Opet krivo nevrijeme

I dok se pod Hendrixom “delalo”, s južne strane Mosta slobode – nigdje nikoga, pa nitko ne bi mogao ni pretpostaviti da je upravo to jedna od lokacija koja je danas trebala postati glavno okupljalište Zagrepčana. Situacija preko puta ipak je dala naslutiti da se nešto radi, a što, u to nisu bili sigurni ni sami radnici koji su sipali pijesak u dječje pješčanike.

– Načuli smo da ćemo na južnoj strani još raditi pješčano nogometno igralište. Ali nitko nam ništa još nije službeno rekao da moramo – kazali su nam jučer radnici na lokaciji na kojoj je danas trebalo biti svečano otvorenje Ljeta na Savi. Za to su se pripremali Ivor Makarić i Alen Pintar, koji su sa svojom ekipom “dotjerivali” glavnu pozornicu. Postavljao se razglas, LED ekrani, zvučnici... a i oni su bili uvjereni da će do danas biti gotovi s poslom.

– Ma pri kraju smo mi već, ali dalje nije na nama. Bilo bi to sve i prije, da nismo ostali bez struje. Sad moramo otkriti što se dogodilo – objašnjavaju Ivor i Alen, koji su i sami priznali da paviljoni ni blizu ne izgledaju kao da su pri kraju. A trebali bi biti do vikenda, barem kažu tako iz Gradske uprave, iz koje je jučer stiglo priopćenje kako će gradonačelnik večeras, taman u vrijeme koje je bilo najavljeno za otvorenje manifestacije, obići lokacije postavljanja montažnih objekata, a upravo će on, slavodobitno su ustvrdili, pri obilasku objaviti točno vrijeme službenog otvaranja Ljeta na Savi.