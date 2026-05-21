Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a!
'JUBILARNA' 12. SJEDNICA

'Nije prvi april': Trnje objavilo dnevni red sjednice, raspravljat će o nastupu Lelek na Eurosongu!

Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
21.05.2026.
u 12:00

Uz standardne stavke poput izmjena Plana komunalnih aktivnosti za 2026. godinu, određivanja prioriteta za 2027. godinu, participativnog budžetiranja te mišljenja o zakupu zemljišta i odobrenju parkiranja, u dnevni red su uvrštene su i nešto neobičnije teme.

Vijeće Gradske četvrti Trnje u ponedjeljak će održati, kako su na Facebooku objavili iz kvartovskog ogranka stranke Možemo, "jubilarnu 12. sjednicu", a na društvenim mrežama pritom su podijelili i "menu", odnosno dnevni red koji je u dijelu točaka odmaknuo od uobičajenog okvira.

Uz standardne stavke poput izmjena Plana komunalnih aktivnosti za 2026. godinu, određivanja prioriteta za 2027. godinu, participativnog budžetiranja te mišljenja o zakupu zemljišta i odobrenju parkiranja, u dnevni red su uvrštene i nešto neobičnije teme. Tako se među točkama nalaze i "mišljenje o toboganu i bungee trampolinu", "pitanja, prijedlozi i pošalice", ali i "osvrt na nastup grupe Lelek na Eurosongu".

– Nije prvi april, ali malo se zafrkavamo. Imamo i službeni dnevni red, ali htjeli smo da ovo na društvenim mrežama bude opuštenije, manje birokratski – kaže nam predsjednik Vijeća Goran Đulić. Dodaje kako je ideja bila unijeti nešto ležerniji ton u komunikaciju s građanima.  – Ipak, do sada nitko to nije primijetio – napominje Đulić. Sjednica je najavljena za ponedjeljak u 17.30 sati.
Možemo! Goran Đulić VGČ Trnje Zagreb

NO
NoviCovjek
12:14 21.05.2026.

Ha ha ha Evo svima je smiješno.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

