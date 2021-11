Obišli smo klizalište na Šalati: 'Super je, na ovo smo čekali cijelu godinu'

Neki su se ledom kretali kao da su rođeni s klizaljkama na nogama, dok su drugi ipak nekoliko puta posrnuli prije nego što su, us smijeh, nastavili dalje. Oni koji su se htjeli malo praviti važni izvodili su i male piruete ili klizali na jednoj nozi a oni nesigurniji čvrsto su se držali za svog para ili se pridržavali ograde, kako slučajno ne bi izgubili svoju ravnotežu.

U svakom slučaju, zabavno je ovih dana na Šalati, gdje je ovog tjedna počela klizališna sezona. Epidemiološke mjere su stroge, potrebno je prethodno se popisati i dezinficirati a u zatvorenom dijelu rekreacijskog centra valja imati masku. COVID potrebne nisu potrebne, temeljem tumačenja Stožera civilne zaštite RH , no ograničenje po terminu je 100 klizača, ali sve to nije spriječilo Zagrepčane da iskoriste ovaj predivan sunčan i pomalo topao dan da se dođu zabaviti na ledu.

- S prijateljima sam išao preko tjedna u dva termina i nisam uspio doći na red jer je bilo previše ljudi. Drago mi je da smo danas uspjeli, jedva sam dočekao da odem na led jer se volim s prijateljima klizati – povjerio nam se Maks Wisely, a njegova mama Marija izrazila je zadovoljstvo što se djeca mogu igrati i zabavljati na otvorenom.

- Pozivam ostale roditelje da dođu u jutarnjim terminima jer smo svi uspjeli ući u ovom terminu – kaže Marija Wisely.

Termini za građanstvo su, inače, srijedom, četvrtkom i petkom od 18 do 19.30 sati, te subotom i nedjeljom ujutro od 10.45 do 12.15 te poslijepodne od 18 do 19 i navečer od 20.15 do 21.45 sati.

Cijena ulaznice iznosi 15 kuna radnim danom i u jutarnjim terminima vikendom, te 20 kuna vikendom poslijepodne i praznikom/blagdanom. Svi oni koji bi klizali a nemaju svoje klizaljke mogu ih posuditi na Šalati po cijeni od 15 kuna radnim danom i vikendom ujutro, te za 20 kuna vikendom poslijepodne i navečer. Po dolasku na klizalište uzimaju se brojevi kako bi se osigurao dopušteni broj klizača, a interes je mnogo veći nego što ih se može pustiti u kompleks, što je dokaz da je ovogodišnja sezona krenula uspješno..

- Mi smo platili 60 kuna za ulaznicu i klizaljke. Jeftinije je nego u kinu, a zabavimo se na otvorenom. Ovo je jako lijepo – kaže Božena Kladić koja je na Šalatu došla sa unukom Vilimom.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL 20.11.2021., Zagreb - Otvorena sezona klizanja na Šalati.

Klizati se može, inače, i na Zagrebačkom Velesajmu, a ondje također može biti samo 100 klizača odjednom. Posjetitelj ise ondje također moraju pridržavati svih mjera pa se tako popisati po ulasku, dezinficirati i držati razmak od dva metra, a za vrijeme klizanja moraju nositi maske. A ovo je raspored za sljedeća dva tjedna:

Subota, 20.11: 20:00-21:30 h

Nedjelja, 21.11.10:30-12:00 h; 20:00-21:30 h

Petak, 26.11. 20:00-21:30 h

Subota, 27.11. 20:00-21:30 h

Nedjelja, 28.11. 10:30-12:00 h; 20:00-21:30 h