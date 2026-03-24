VIDEO Pogledajte kako će se voziti Vukovarskom: Kreću veliki radovi, evo što čeka vozače

Zagreb ulazi u novi val velikih infrastrukturnih zahvata, a jedna od ključnih prometnica – Ulica grada Vukovara – uskoro postaje veliko gradilište. Grad je predstavio i simulaciju nove regulacije prometa, koja pokazuje kako će se vožnja odvijati tijekom radova.Kako je najavio pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna, radovi na Vukovarskoj počinju početkom travnja, najizglednije 11. travnja, i to nastavkom obnove magistralnog vodovoda na potezu od Selske do Držićeve. Paralelno će se pripremati i sve za kasniju potpunu rekonstrukciju kolnika.

– Tu radimo tri stvari. Nastavljamo obnovu vodovoda, a nakon toga slijedi kompletna rekonstrukcija ceste, širenje biciklističkih i pješačkih staza te priprema za dinamičku signalizaciju prometa – rekao je Pavuna. Posebno zahtjevna bit će obnova raskrižja Vukovarske i Savske, koje je označeno kao jedna od kritičnih točaka u gradu. – Automobili ondje zaobilaze rupe, a pješaci imaju problema. To moramo sanirati – istaknuo je.

Zbog radova uvodi se i nova regulacija prometa, što je prikazano u simulaciji koju je objavio Grad. Promet prema istoku odvijat će se kao i dosad, no povratak u suprotnom smjeru neće biti moguć. Vozači će se preusmjeravati preko Tratinske ulice, gdje će se privremeno ukinuti parkiranje na kolniku kako bi se dobila dva prometna traka. Unatoč svemu, iz Grada poručuju da tramvajski promet neće biti ograničen i da će funkcionirati cijelo vrijeme.

Prvi pripremni zahvati počinju već 28. i 29. ožujka, kada će se izvoditi prijekopi i prespajanja instalacija. Od 30. ožujka radovi se šire na raskrižje Krapinske i Ozaljske, a glavnina zahvata na Vukovarskoj trajat će od 11. travnja do početka lipnja. Tijekom ljeta slijedi i dodatno uređenje kolnika, uključujući širenje pješačko-biciklističke infrastrukture, dok će se na raskrižju sa Savskom od 1. srpnja do 15. kolovoza mijenjati tramvajske skretnice i kolosijeci. Grad Zagreb najavljuje da je ovo tek jedan od ukupno 15 velikih projekata koji će se provoditi tijekom proljeća i ljeta, a koji će značajno utjecati na promet u gradu.