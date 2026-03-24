'KAKVE SU ŠANSE DA GA NAĐEM?'

Zagrepčanka upoznala mladića u centru grada, sad se dala u potragu: 'Marko, javi se – znaš zašto'

Zagreb: Ususret Thompsonovom koncertu, ugostitelji su pripremili glazbeni program u neslužbenoj fan zoni u Bogovićevoj
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.03.2026.
u 14:30

Zagrepčanka pokušava pronaći mladića kojeg je upoznala u kafiću u Bogovićevoj, a misteriozna objava i neodređeni odgovori izazvali su lavinu komentara i znatiželju korisnika Reddita

Objava jedne Zagrepčanke na Redditu ovih dana privukla je pažnju korisnika – u njoj pokušava pronaći nepoznatog mladića kojeg je upoznala u centru grada. “Kakve su šanse da ovim putem nađem Marka koji je u petak navečer bio u caffe baru Zero u Bogovićevoj? Htjela bih mu zahvaliti”, napisala je.

Ubrzo su uslijedili brojni komentari, ali i tipična doza internetskog humora. “Koji Marko?”, pitao je jedan korisnik, dok su drugi krenuli s nagađanjima i šalama na račun situacije. Autorica je dodatno pojasnila tek da je riječ o “onom visokom”, no nije otkrivala više detalja, što je dodatno potaknulo znatiželju. Dio komentatora bio je skeptičan. “Da je Marko išta htio, ne bi ti tu pisala”, poručio joj je jedan korisnik, dok je drugi pokušao razjasniti situaciju pitanjem: “Na čemu se zahvaljuješ?” Odgovor je ostao enigmatičan: “On će znati.”  Iako nije poznato hoće li potraga uroditi plodom, objava je brzo postala viralna među korisnicima.

