POGLEDAJTE ULOV

FOTO Kućni vrt, ali ne baš za salatu… Ako mislite da znate što je policija našla u kući u Zaprešiću, garantiramo da se varate

24.03.2026.
u 15:00

Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.Sumnja se da je u kući na području Zaprešića organizirao uzgoj konoplje tipa droga, koristeći posebnu opremu za rasvjetu, ventilaciju i filtriranje zraka, čime je stvorio uvjete za umjetni uzgoj. Nakon sazrijevanja biljke je, prema sumnjama policije, sušio, prerađivao i pakirao radi daljnje prodaje.

Policija je sumnje potvrdila pretragom kuće i drugih prostorija u ponedjeljak, kada je pronađen improvizirani laboratorij s dvije biljke konoplje visine oko metar te više od tri kilograma marihuane pakirane u 11 omota. Uz drogu, pronađeno je i 112 komada puščanog i pištoljskog streljiva različitog kalibra. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

