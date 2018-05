Novoizgrađeni Lidl otvorio vrata u Velikoj Gorici

Lidl, jedan od vodećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, ponovno je otvorio vrata svoje trgovine u Ulici kneza Ljudevita Posavskog u Velikoj Gorici. Novoizgrađeni Lidl napravljen je prema novom konceptu gradnje i dizajna, koji podrazumijeva veći prodajni prostor, više prirodnog svjetla, prostraniju pekaru i prostranija parkirna mjesta (njih 150), a po prvi puta i mjesta za parkiranje električnih vozila s dvije e-punionice. Lidl će u ovoj trgovini, baš kao i u svima ostalima, svojim kupcima nuditi asortiman najkvalitetnijih i najsvježijih proizvoda najboljeg omjera cijene i kvalitete.

Foto: Promo

Vrpcu ispred modernizirane Lidlove trgovine u Velikoj Gorici simbolično je prerezao gradonačelnik Grada Velika Gorica, Dražen Barišić, uz pomoć voditeljice trgovine Ljiljane Sever, a poznati hrvatski komičar Goran Goc Vugrinec moderirao je otvorenje. Okupljene na otvorenju posebno je razveselio dječji vrtić „Žirek“ iz Velike Gorice svojom glazbenom točkom. Brojni kupci i posjetitelji okupili su se u modernoj trgovini u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 55, a Lidl je za njih pripremio besplatne krafne, bombone, kavu, a za one najmlađe - balone. Kupci će u velikogoričkoj trgovini od ponedjeljka, 21.5. do nedjelje, 27.5., imati priliku uživati u posebnim ponudama prehrambenih i neprehrambenih proizvoda ali i u asortimanu Lidlove pekare koji će do srijede, 23.5. biti sniženi čak 30 posto .

Foto: Promo

Još ugodnija kupnja za Lidlove kupce

Novoizgrađena trgovina u Velikoj Gorici projektirana je prema standardima međunarodnog certifikata zelene gradnje, LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design). Lidl je tako svojim kupcima omogućio još ugodniju kupovinu – veća prodajna površina, prostranija pekara, sanitarije prilagođene presvlačenju beba, prostranija parkirna mjesta te 2 mjesta za roditelje s malom djecom. Po prvi puta su tu i mjesta za parkiranje električnih vozila. Više prirodnog svjetla, prozirna stropna kupola i prednja staklena stijenka značajno su promijenili izgled trgovine, a održiva i osviještena uporaba vode povećali njenu energetsku učinkovitost.