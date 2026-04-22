Novo opločenje od 150.000 eura za jedan od najzapuštenijih zagrebačkih placeva! Od potpune obnove zasad ništa

Tržnica u Gajnicama jedna je od najposjećenijih u Zagrebu, no ujedno je i jedna od najzapuštenijih. Kako su nam ranije kazali zakupci i kupci, najveći problem zimi su vlaga i hladnoća, a plastični krov za ljetnih dana cijeli prostor pretvara u veliku pećnicu. I dok se stanovnici kvarta pitaju kad će unutrašnjost njihove tržnica konačno doći na red za obnovu, u Gradu pripremaju radove na njenu vanjskom dijelu. Oko 150.000 eura, prema natječaju koji je nedavno objavljen, trebala bi stajati zamjena derutnog opločenja oko placa.

– Pješačka površina neposredno uz tržnicu Gajnice uz Grintavečku ulicu, te zapadno od tržnice uz ulicu Gajnice do križanja sa Storžičkom ulicom popločana je heksagonima koji su nedostupni na tržištu. Tijekom godina eksploatacije došlo je do znatnih oštećenja površine, čime je dovedeno u pitanje sigurnost odvijanja pješačkog prometa. Ovim projektom predviđa se uklanjanje postojećeg opločenja te ugradnja novog. Umjesto uklonjenih postojećih opločnika (trodijelni heksagoni) predviđa se ugradnja kvadratnih opločnika dimenzija 40x40x8 centimetara, u pjeskareno sivoj boji. – stoji u glavnom projektu natječaja. Zamijenit će se, usto, i stari rubnjaci, a projekt uključuje i hortikulturalno uređenje i uklanjanje betonske terase koja se nalazi između tržnice Gajnice te istoimene ulice.

Susjedi iz kvarta smatraju, pak, da je stiglo vrijeme za konkretnije radove. – I izvana i iznutra izgleda užasno, a prometne probleme oko placa da ne spominjem. Svako se malo netko autom stane uz cestu, blokira parkirana vozila, ali i vozače koji od njih ne mogu proći. Gajnice su veliki kvart s puno stanovnika, a usto tržnicu posjećuju i oni iz okolice, pa mislim da je postojeći objekt premalen. Zaslužujemo veći, konkretniji plac – rekao nam je ranije Zvonimir Zednik, umirovljenik kojeg smo zatekli u kupnji.