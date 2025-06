Nove izmjene u ZET-ovom prijevozu: Zamjena pruge na Ksaveru skreće liniju 104 na tri mjeseca

Autobusna linija 203 (Svetice - Kaptol) će od petka, 20. lipnja u 7 sati do nedjelje, 22. lipnja u 20 sati prometovati izmijenjenom trasom u oba smjera, zbog radova na Bukovačkoj cesti, javljaju u ZET-u. Nova trasa je sljedeća: Svetice - Prilesje - Bukovačka - Barutanski jarak - Remete - Kameniti stol - Krematorij - Remetska - Aleja H. Bollea - Bijenička - Grškovićeva – Kaptol.

Zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na Ulici Ksaver od Jandrićeve ulice do Gračanske ceste, autobusna linija 104 (Mihaljevac - Dom Ksaver) će od petka, 20. lipnja do početka rujna prometovati izmijenjenom trasom u smjeru Mihaljevca. Trasa je sljedeća: Dom Ksaver (okretište) - Nemetova - Naumovac - Ulica Matije Jandrića - (desno) Ksaverska cesta - polukružno okretanje Gupčeva zvijezda - Ksaverska cesta - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Mihaljevca. Za vrijeme radova na izmijenjenom dijelu trase, linija 104 neće koristiti usputna stajališta.

Budući da se održavati radovi koji uvjetuju obustavu prometa po Branimirovoj ulici u smjeru zapada, doći će do promjene trasa na autobusnim linijama 231, 235 te 269 iz Dubrave te s Borongaja. One će u subotu, 21. lipnja, od 7 do 17 sati, prometovati izmijenjenim trasama u smjeru Dubrave i Borongaja, a ovo su sljedeće trase.

Linije 231 i 269: Dubec / Iver - redovnim trasama do Branimirove ulice - (desno) Južna ulica - (lijevo) Čulinečka cesta - (lijevo) Ulica Dubrava - Ulica Dragutina Mandla - (desno) Branimirova ulica - Borongaj. Na izmijenjenom dijelu trase, autobusi linija 231 i 269 koristit će isključivo stajališta Branimirova-Čulinečka na Južnoj ulici i stajalište Ljubijska na Ulici Dubrava u smjeru Borongaja.

Linija 235: Kozari Bok - redovnom trasom do raskrižja Čulinečke ceste i Ulice Platana - (ravno) Čulinečka cesta - (lijevo) Ulica Dubrava - Dubrava. Na izmijenjenom dijelu trase, autobus linije 235 koristit će isključivo stajališta Ulica Platana na Čulinečkoj cesti i stajalište Ljubijska na Ulici Dubrava u smjeru Dubrave. Zbog navedenih radova, privremeno se neće koristiti autobusna stajališta na Branimirovoj ulici u smjeru zapada: Branimirova-Čulinečka, Osječka, Štefanovečka - Studentski kampus i I. Štefanovečki zavoj.