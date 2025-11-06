Naši Portali
POD KAZALIŠNIM NEBOM

Noć kazališta u Komediji: Program koji spaja glazbu, pokret i glumu

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević obišao kazalište Komedija uoči otvorenja
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Anja Perić/Hina
06.11.2025.
u 14:44

Predstava koju će izvesti, ističu iz Komedije, publici će ponuditi "stihove znane, neznane, zaboravljene, evergreene literature te male kazališne štiklece".

Kazalište Komedija za 15. Noć kazališta, koja se održava 15. studenoga, priprema glazbeno-poetsku predstavu "Pod kazališnim nebom – songovi i stihovi", program koji spaja govornu i pjevanu riječ, glazbu i pokret. Predstava koju će izvesti pod okriljem Noći kazališta, ističu iz Komedije, publici će ponuditi "stihove znane, neznane, zaboravljene, evergreene literature te male kazališne štiklece". 

Songove i stihove izvodit će solisti toga kazališta - Sandra Bagarić, Jasna Bilušić, Vlatka Burić Dujmović, Mila Elegović, Danijela Pintarić, Renate Sabljak, Ervin Baučić, Đani Stipaničev i Adalbert Turner Juci. Njima će se u izvedbama pridružiti plesač Roman Vrančić te članova orkestra Kazališta Komedije.

