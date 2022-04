Niste još sigurni kamo za Praznik rada? Donosimo ultimativni vodič za metropolu i okolicu

Sunce piči, mi roštiljamo, refren popularnog hita Hladnog piva pjevušit će mnogi u dobrom društvu 1. svibnja, koji ove godine pada u nedjelju. Najavljeno je lijepo vrijeme pa se predviđa da će deseci tisuća Zagrepčana uživati u najljepšim parkovima metropole. Nakon dvije godine pauze zbog korone, glavna fešta opet će biti u Maksimiru.

Bit će to prvi put u protekla dva desetljeća da se Međunarodni praznik rada ondje obilježava bez bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, koji, sjetit ćemo se, manifestaciju u Maksimiru nije propuštao. Nekad u zaštitnoj kuharskoj uniformi s kapom na glavi, a nekad u civilu, dijelio je Zagrepčanima porcije prvosvibanjskog graha po njegovu vlastitom receptu, bez ulja i ajnprena. Ove će se godine, doznajemo, grah kuhati po receptu kuharice iz Dobrog doma, a gradonačlenik neće dijeliti grah.

Maksimir uz Nove fosile

Impresivan program na dvije pozornice u Maksimiru počinje u osam sati jutarnjim razgibavanjem, nakon čega će nastupiti Orkestar ZET-a, zbor Filozofskog fakulteta Concordia Discors te Zli bubnjari. Dijelit će se 30.000 porcija graha i 15.000 porcija štrukli, i to od 10.30 do 14.30 sati. Iza 11 sati okupljene će pozdraviti gradonačelnik Tomislav Tomašević, nakon čega će zapjevati Zbor opere i Ansambl drame HNK u Zagrebu. Oko podneva uz Sanju, Marinka i Zeca pjevat će se najveći hitovi Novih fosila. Program će završiti Akademski harmonikaški orkestar "Ivan Goran Kovačić" te DJ Rea. Za najmlađe se od 10 do 13 sati pokraj ulaza u park organiziraju edukativne radionice te nastupi dječjih zborova i plesnih skupina. U 17 sati na programu je kviz koji priprema ekipa kultnog KRIP-a, no zbog iznimne popularnosti mjesta su odavno popunjena. Na više lokacija u Maksimiru okupljene će cijeli dan zabavljati i legendarni Kraljevi ulice.

Na cijeni čuvari kućica

Imate li u planu roštiljanje, bolje se požurite. Bundek i Jarun svake su godine puni pa vrijedi ona stara: tko prvi, njemu djevojka. Zbog toga su se ovih dana na Facebook-grupi Tražim/nudim studentski posao pojavile ponude za čuvare kućica za roštilj. Najškrtiji "poslodavac" za čuvanje kućice od 4 ujutro do 14 popodne ponudio je 50 kuna, a najdarežljiviji 250 kuna plus besplatan ručak i piće.

Fotosafari u čudesnoj šumi

Prvi svibnja prilika je i za bijeg iz grada pa preporučujemo Fotosafari u Ivaniću. Ruta je duga pet kilometara i prati tok rijeke Česme kroz šumu Žuticu u blizini Lonjskog polja te kanal Črnec i rijeke Lonje kroz poplavnu šumu i pašnjake. Moći će se vidjeti i fotografirati stabla poljskog hrasta i jasena, kao i mnoge životinje poput barskih nutrija, dabrova, konja, goveda te niz drugih prirodnih ljepota. Start je u deset sati s Lidlova parkirališta u Ivanić-Gradu.

Ilica: jazz, revije, izložbe

One koji praznik žele provesti u centru dočekat će projekt Ilica: Q'art, s festivalom koji će se održati od 9 do 16.30 sati. Od revija i jazz-glazbenika do raznih stvarčica na prodaju, za svakoga ima ponešto, a projektom se želi dugoročno promijeniti urbano iskustvo društvenim djelovanjem umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana unutar zajednice.

Foto: Ognjen Karabegović

Veselica i na livadi kod NSK

Do 8. svibnja na livadi pokraj kluba Route 66 u blizini Nacionalne sveučilišne knjižnice traje Welcome spring festival. Ove je godine posvećen klimatskim promjenama, a prati ga i bogat kulturni program. U nedjelju su u planu društvene igre i kvizovi, kao i natjecanje "U potrazi za francekima", oko 16 sati nastupaju Bubnjari i Emsi Dida, a u 20 je koncert benda Planet Groove.

Tekma, buvljak, piknik

Sprema se i nogometna tekma Lokomotive i Dinama u Kranjčevićevoj u 19 sati. Od 11 do 16 pak Močvarni dnevni boravak u suradnji s udrugom Merida pripremio je cjelodnevnu feštu ljudi i životinja uz buvljak. Prvosvibanjski grah od 11 će se sati dijeliti i kod jezera Zajarki – Bager u blizini Zaprešića.

A jesu li trgovine otvorene?

City Centar One East i West rade normalno, kao i trgovine, kino te svi ugostiteljski objekti u Supernovi te Arena centru. Trgovine u Avenue Mallu rade od 10 do 21 sat, neki restorani i dulje.•