Neobičan spor susjeda iz Odre s Gradom: I prije prve lopate, nova dvorana na sudu

Kad imaju tjelesni, učenici ove škole obuku dresove, izvade strunjače, švedski sanduk i kozlić pa vježbaju u hodniku. Traje to od 1963. godine, kad je sagrađena zgrada koja je, nakon pritiska roditelja na gradsku upravu, prije četiri godine srušena i nanovo podignuta. Grad je reagirao kad su, nakon osam godina pregovora o obnovi škole u novozagrebačkom naselju Odra, roditelji rekli da će prestati slati djecu da sjede na nastavi pod azbestnim krovom, okruženi vlagom i na propuhu zbog loših prozora.

“Premala za toliko učenika”

A kad su radovi konačno počeli, klinci iz Odre godinu dana su organiziranim autobusima odlazili u OŠ Kajzerica. No nova zgrada škole nije značila i novu školsku dvoranu. Nje nije bilo ni u starom ni u novom zdanju, pa učenici i dalje vježbaju na hodniku iako, doduše, obnovljenom. A OŠ Odra ostala je tako jedina u gradu koja nema svoju dvoranu. Razlog nedostatka dvorane su neriješeni imovinskopravni odnosi. Točnije, radi se o tome da je zemljište oko škole u privatnom vlasništvu pa je Grad na dijelu potrebnom za izgradnju dvorane pokrenuo postupak reguliranja imovinsko-pravnih odnosa. A nedavno se, prvi put nakon 57 godina, stvar pomakla s mrtve točke – Grad je počeo s otkupom zemljišta privatnih vlasnika kako bi se dvorana, koju su iz gradske uprave najavljivali za školsku godinu 2017./2018., konačno mogla početi graditi.

– Sa svim vlasnicima u zahvatu je postignut sporazum. S trojicom vlasnika potpisan je ugovor o kupoprodaji nekretnina, a s preostalima je u fazi sklapanja – ističe Dinko Bilić, pročelnik Ureda za prostorno uređenje i izgradnju grada. Kompletirali su, dodaje Bilić, i dokumentaciju potrebnu za izdavanje građevinske dozvole te su je predali tijelu nadležnom za njeno izdavanje.

– Očekujemo da ćemo je dobiti krajem veljače, a kad je ishodimo, pokrenut će se postupak izrade natječajne dokumentacije za pokretanje javne nabave za odabir izvođača radova i stručnog nadzora. Na produljenje rokova mogle bi utjecati i eventualne žalbe – kaže pročelnik. No vijesti su prilično skeptično primili roditelji i djelatnici škole. Jer, unatoč tome što Grad ide u postupak ishođenja građevinske dozvole, još uvijek nije pravomoćna lokacijska dozvola.

– Vlasnici parcele susjedne onoj na kojoj bi se trebala graditi dvorana žalili su se na lokacijsku dozvolu, i to prvo Ministarstvu graditeljstva. Tu je žalbu Ministarstvo odbacilo, pa su potom pokrenuli postupak pred Upravnim sudom, koji još uvijek traje – kaže ravnatelj Vatroslav Gabrić dodajući da je osnova žalbe vlasnika zemljišta njihova tvrdnja da je dvorana od 1700 kvadrata premala za 445 učenika, koliko ih pohađa školu.

Gradnja ipak može početi

No projekt buduće dvodijelne dvorane, koji predviđa i dva vanjska igrališta, dodaje ravnatelj, napravljen je prema svim pedagoškim standardima. Građevinska dozvola, smatra i predsjednik vijeća roditelja Zvonimir Bulić, odlična je vijest, iako je cijeli postupak još uvijek neizvjestan.

– Naša je škola “narasla” otkako je zgrada nanovo izgrađena. Te 2016. pohađalo ju je 300 djece, a sad ih je 150 više. No to je još veći razlog da se konačno krene u izgradnju – kaže Bulić. Zvjezdana Znidarčić-Begović, odvjetnica vlasnika parcele koji su se žalili, na telefon se nije javljala, no za Večernji list ranije je rekla da je apsurdno da se toliki projekt gura na tako malen prostor. Dodala je tad i da činjenica da traje upravni spor ne znači da za njegova trajanja ne može početi gradnja dvorane.

