Krao parfeme, pljačkao po kućama, prijetio nožem djetetu. U Zagrebu konačno 'pao' serijski razbojnik

Zagrebačka policija uhvatila je 35–godišnjaka zbog sumnje u krađu stotine parfema po Zagrebu i Dugom Selu, a upravo su završili i kriminalističko istraživanje. Sumnja se, kako su izvijestili, da su on i još tri nepoznate osobe počinili ukupno 26 kaznenih djela od kojih je 16 kaznenih djela krađe, osam teških krađa na drzak način te jedno kazneno djelo razbojništva na štetu maloljetnika. Osim toga, sumnjiče se i za jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave.



Tijekom razdoblja od ožujka do kraja sumnja, kako su priopćili, sumnja se da je uhićeni muškarac sa suradnicima obilazio različite trgovine na području Dugog Sela, Sesveta i Dubrave. – Tada je, u osam slučajeva, kaznena djela počinio sam, a u osam slučajeva s još nepoznatim počiniteljem tako da je dolazio u trgovine i prilazio policama s kojih je otuđio parfema, kozmetiku i odjeću, a potom se dao u bijeg – kazali su u policiji. Tijekom jedne od tih krađa koristio je automobil na koji je stavio tuđe registarske pločice, pa je time, dodaju, počinio i kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Priča tu nije gotova. Policija je izvijestila i da je počinitelj u osam navrata dolazio u trgovine i krao parfeme naočigled zaposlenica koje su ga upozorile da to ne čini. A osim po trgovinama, krao je i po kućama. – Jedno kazneno djelo teške krađe počinio je s još jednom zasad nepoznatom osobom tako da su se početkom srpnja osobnim automobilom dovezli do kuće u vlasništvu 64-godišnjaka na području Maksimira. Nakon što su provalili u kuću, ušli su u prostor te otuđili parfeme, sunčane naočale i novac – poručili su u policiji.

Kazneno djelo razbojništva počinitelj je, pak, učinio s još dvije osobe u svibnju 2026. godine, i to na štetu maloljetnika. Kako su dekonstruirali događaj u policiji, muškarac je djetetu ponudio prijevoz od Sesveta do Dugog Sela te mu je, za vrijeme vožnje, uz prijetnju nožem ukrao lančić koji je nosio oko vrata.



– Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 37.267 eura. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog su policijski službenici Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu dostavili posebno izvješće te je predan pritvorskom nadzorniku – kazali su u policiji.