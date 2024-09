Nastavlja se obnova Dvorca umjetnika Oršić-Jakovlje: Povratak umjetnika očekuje se krajem 2025.

TRAŽI SE ŠAMPION

Proizvođač ste rakija, likera ili ginova? Prijavite se na CROSPIRIT i doznajte koliko su dobre vaše kapljice

Uzorke možete dostaviti od 23. rujna do 10. listopada, od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15 sati, na adresu: Ulica Majstora Radonje 12, 5. kat, Srednjaci 10000 Zagreb (Gospodarski list)