Od vode do audio sustava: Evo zašto će Grad održavanje 'Bandićevih fontana' platiti 450.000 eura

Do 450.000 eura bez PDV–a spreman je Grad Zagreb potrošiti na tvrtku koja će se baviti održavanjem fontana kod Nacionalne sveučilišne knjižnice. Prvi su put puštene u pogon još 2012. godine, četiri godine kasnije su ponovno uređene, a zbog visokih troškova na radovima – tadašnji 18,4 milijuna kuna – bile su predmet kritika, a fontane su često bile zvane "Bandićeve", po bivšem gradonačelniku.

Aktualna gradska vlast sada ih želi nastaviti održavati, a natječajem koji je trenutačno u postupku savjetovanja sa zainteresiranim tvrtkama želi pronaći tvrtku koja će taj posao obavljati. Kako stoji u natječajnoj dokumentaciji, održavanje uključuje redovne popravke na tjednoj, mjesečnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj bazi, ovisno o vrti radova, a predviđa se i unaprijeđenje sustava automatskog rada fontana. – Održavanje kompleksnog sustava kao što je fontana, treba vršiti pravovremeno, te ga moraju vršiti odgovorne osobe s iskustvom u izgradnji i održavanju kompleksnih elektrostrojarskih sustava. Kroz sustav održavanja nužno je unaprijediti automatski rad pojedine fontane i sustava fontana u cjelini – napominje se.

Tvrtka za održavanje mora paziti i na kvalitetu vode u fontanama, s napomenom da bi trebala ispunjavati standarde one za piće. – Voda u fontanama mora prije svega biti bistra i čista, a pri najvećem opterećenju mora ispunjavati postavljene zahtjeve kvalitete. Ona mora higijenski odgovarati zahtjevima koji se postavljaju vodi za piće. Najveći dio nečistoća nalazi se na površini, pa se sustav mora riješiti tako da na pročišćavanje odlazi najveći dio vode s površine. Kvaliteta vode fontana se sustavom za automatsku kontrolu kvalitete održava se u zakonski predviđenim okvirima. Povremene zamjene i kalibracije sondi za mjerenje pH i Cl su nužne za stabilan i siguran rad sustava. – ističe se u projektnoj dokumentaciji.

Svi se mehanizmi moraju održavati redovito. To uključuje i audio sustav, led svjetiljke, pumpe, razne mlaznice i filtere te klimatizaciju i ventilaciju u kontrolnoj sobi. Ugovor će se s pobjedničkom tvrtkom potpisati na godinu dana.