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'OTUĐENI OD OSJEĆAJA NACIONALNOG PONOSA'

Zagrebački HDZ: Uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez ijedne hrvatske zastave

Zagreb: Gradska svakodnevica u središtu grada
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Tatjana Kolak/Hina
04.08.2026.
u 20:23
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U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje se u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević

Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su u utorak kako je sramota da je uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez ijedne hrvatske zastave, a odgovorni za to su 'zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a'. Danas je 4. kolovoza, dan kada je prije 31 godinu, u pet sati ujutro, započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja. Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema nijedne hrvatske zastave. Sutra Hrvatska obilježava svoj najveći nacionalni praznik – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – a središnji trg glavnoga grada ostavljen je bez dostojnog obilježja hrvatske državnosti, poručili su u priopćenju.

Političku odgovornost za takav odnos, navode u HDZ-u, snosi isključivo zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo!, kao i njihovi partneri iz SDP-a.

Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jednom pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske: njegov središnji trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, ističe HDZ.

U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje se u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević

Ključne riječi
Ivan Matijević HDZ obljetnica Oluje Grad Zagreb

Komentara 2

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V0
Vlaskoulicanec3.0
20:50 04.08.2026.

Ma nema frke: bitno je da su zastave duginih boja na svom mjestu. A sutra treba organizirati zajedničko farbanje klupica u dugine boje! A navečer kresove uz limenu glazbu iz Čačka. I kao vrhunac večeri koncert Cece Ražnjatović i Lepe Brene. Sa vrhuncem vrhunca uz zvukove "Jugoslovenke" i "Od Vardara pa do Triglava".

VA
VanjaPlank
20:39 04.08.2026.

Ovo je stvarno sramota. Kada če Zagrepčani napokon progledat kakvu su sektu doveli na vlast.

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