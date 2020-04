Najpoznatiji eko dokumentarci od sada na jednom mjestu

Povodom Dana planeta Zemlje RESTART i DOKUKINO KIC donose set filmova ekološke tematike, dostupnih na platformi volimdokumentarce.net potpuno besplatno ili uz minimalnu naknadu.

S naslovima koji iz različitih očišta prikazuju i upozoravaju na goruća pitanja poput klimatskih promjena, (ne)zbrinjavanja otpada, uništavanja šuma, rijeka, mora i oceana, biljnih i životinjskih vrsta, ukratko, svekolikog razornog ljudskog djelovanja na okoliš – DOKUKINO novi tjedan svog virtualnog rada posvećuje našem jedinom i (još uvijek) plavom planetu, Zemlji.

Nagrađivani dokumentarac Dobrodošli u Sodomu (2018) austrijskih redatelja Christiana Krönesa i Floriana Weigensamera vodi nas na putovanje u samo središte srca tame zapadnjačkog hedonističkog kapitalizma i konzumerizma – na najveće smetlište elektronskog otpada na svijetu smješteno na močvarnim rubovima Accre, glavnog grada Gane gdje ilegalno završava većina „brzopotrošnih“ kompjutera i mobitela „razvijenog svijeta“. Na tom nepreglednom smetlištu koji njegovi stanovnici nazivaju „Sodoma“ trajno je naseljeno više od 6 tisuća ljudi iz cijele zapadne Afrike, a čiji je jedini izvor zarade sakupljanje i prodaja sitnih dijelova metala izvučenih iz macova, iphonea i ostalih dotrajalih krikova moderne tehnologije. Njihova prerada i paljenje izvor je ogromnog zagađenja, dok su životi ljudi koji na tom smetlištu svakodnevno naporno rade, i čiji veliki broj čine djeca, osuđeni na kratkotrajnost i bol. Ipak, Dobrodošli u Sodomu nije nimalo pesimističan prikaz života na rubu, već oda snazi ljudskog duha koji opstaje u najgorim uvjetima.

Ovaj fascinantan dokumentarac koji pokazuje apokaliptično lice modernog kapitalizma dostupan je besplatno na 48 sati, počevši od četvrtka, 23. travnja u 11 sati uz upisivanje kôda DOKU-KINO, a nakon toga uz minimalnu naknadu.

U virtualnom kinu prikazujemo i White Trash Sunčice Ane Veldić koji nas vodi na zagrebačko smetlište Jakuševac jednog maglenog zimskog jutra. Ovaj domaći kratkiš prikazuje distopijsku sliku pustoši koju remete radni strojevi, galebovi i poneki čovjek.

Iz kataloga Restart Labela potpuno je besplatan doks Ispovijesti eko terorista o najtraženijem eko aktivistu, kapetanu Paulu Watsonu, kultnom heroju emisije Whale Wars, koji je nakon izbacivanja iz Greenpeacea zbog svoje beskompromisne strasti za zaštitom planeta i nekonvencionalnih metoda osnovao vlastitu flotu – The Sea Shepherd Society – malu vigilantsku organizaciju zaduženu za zaštitu morskog života na planetu.

Uz minimalnu naknadu dostupni su: Ovo mijenja sve, dokumentarac nastao prema bestseleru Naomi Klein, u kojem autorica razotkriva mitove koji su često povezani s raspravama o klimatskim promjenama, iznoseći pritom „neugodnu istinu“ da globalno zagrijavanje nema toliko veze s emisijama ugljičnog dioksida koliko s ideologijom slobodnog tržišta, odnosno kapitalizmom; The Yes Men: Pobuna! o nekad čuvenim aktivistima koji se hvataju u koštac s pitanjem klimatskih promjena i raskrinkavaju velike naftne kompanije, lobiste, Wall Street i američku vladu, oboružani tek odijelima iz second-hand trgovina i besramnošću; te Fuck for Forest, doks o jednoj o najneobičnijih eko organizacija na svijetu koja sakuplja novac za spas amazonske prašume prodajom vlastitih porno filmova na internetu.