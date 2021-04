Na Trešnjevki danas otvorena izložba o Dubravi

U čemu “leži” umjetnička vrijednost i kvaliteta suvremene arhitekture najistočnijih četvrti u metropoli može se saznati od večeras u 19 sati pa sve do 15. svibnja u galeriji Modulor u Centru za kulturu Trešnjevka. Ondje se, naime, otvara nova izložba naziva “Dubrava – od razmrvljenog urbanog tkiva do naglašenih arhitektonskih solitera”. Dio je to ciklusa “Arhitektura zagrebačkih četvrti” čiji je autor poznati arhitekt Toni Bešlić.

– U Dubravi su mnoga mjesta zapuštena i neiskorištena te traže temeljitiju i sustavniju brigu, ali prije svega, nove ideje. Urbano je tkivo razmrvljeno, nedorečeno i nestrukturirano. Neprihvatljivo razmišljanje da je za širenje grada dovoljno zauzeti praznu ledinu, a istodobno ne konsolidirati postojeće tkivo, što znači dograditi onim što nedostaje u oblikovnom, a prije svega u sadržajnom smislu – kaže Bešlić. Izložba se može razgledati i na Facebooku galerije ili pak web stranici CeKaTe-a.