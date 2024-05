Na nekoliko dana zatvara se dio Sljemenske ceste, donosimo detalje

Zbog radova na uređenju kolnika, Sljemenska cesta na dijelu od Planinarskog doma Grofica do Planinarskog doma Mala Hunjka bit će zatvorena za promet. Radovi će trajati do petka do šest sati, a do tada će vrijediti slijedeći obilazni pravac:

Sljemenska cesta – Sljeme – Pila – Stubičke Toplice – Donja Stubica – Gornja Stubica – Sv. Matej – I. Mažuranića – Kralji – Otta Habeka – Glavna – Zlatarska – Vugrovečka – Kašinska – Bistrička – Zagrebačka – Ulica Dubrava – Dankovečka – Sunekova – Miroševečka – Vida Ročića – Markuševečka – Bliznec – Sljemenska cesta

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Iz grada sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te ih mole za razumijevanje.