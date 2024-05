Mijenja se sustav parkiranja u Zagrebu: Imat ćemo novu zonu, Grad počinje s novim projektom

Dobije li nova odluka zeleno svjetlo na današnjoj sjednici Gradske skupštine, metropola više neće imati četiri, već pet parkirnih zona. Na dnevni red okupljanja zastupnika u Ćirilometodskoj, naime, stiže prijedlog prema kojemu bi se u sustav uvela i "Park & Ride" parkirališta.

"Parkiralištem se propisuju preduvjeti za uspostavu planirane nove usluge koja bi omogućila parkiranje s jednom kartom koja ujedno služi za korištenje javnog gradskog prijevoza", stoji u objašnjenju dokumenta.

POVEZANI ČLANCI:

Zamisao je, dakle, da Zagrepčani svoje automobile ostave na nekoj od "Park & Ride" lokacija, a onda put do posla nastave tramvajem ili ZET-ovim busom, čime bi se rasteretio promet u metropoli, ali i na ostalim gradskim parkiralištima. Još nije poznato koje će lokacije biti proglašene dijelom pete zone ni koliko će koštati parkiranje, već će se o tome odlučiti naknadno. No, zna se da će se parkirališta u petoj zoni naplaćivati radnim danom od 7 do 20 sati, a na njima će se moći koristiti i sustav "Park & Bike", što pak znači da će vozačima na raspolaganju također biti javni bicikli.

Novom se odlukom o uvjetima korištenja javnih parkirališta, garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina namijenjenih za parkiranje vozila uređuje i način na koje se dobiva rezervirano mjesto. Da se u taj segment namjerava uvesti red, gradonačelnik Tomislav Tomašević već je najavljivao, a dokumentom se propisuje da će oni koji su dosad imali rezervirana mjesta za parkiranje bez njih ostati, i to u roku od 90 dana od stupanja odluke na snagu.

Po novom se pak mjesta mogu dodijeliti državnim tijelima, sudbenoj vlasti, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, diplomatskim delegacijama i slično, ali maksimalno tri, a veći broj samo uz iznimno dopuštenje. Za rezervaciju se trebaju podnijeti zahtjevi, a mjesta se mogu dobiti u krugu od 100 metara od središnjice organizacije. Dodjeljuju se pak na rok od dvije godine, a korisnici će rezervirano mjesto plaćati od 265 do 530 eura mjesečno, ovisno o tome u kojoj je parkirnoj zoni.