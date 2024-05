Dan otvorenog grada uz plesnjak, baletne predstave i otkrivanje tajni metropole

Arhitektonske šetnje Zrinjevcem, plesnjak u Masarykovoj, nepoznate crtice iz povijesti metropole te ulomci iz popularnih baleta samo su dio onoga što vas u petak očekuje na zagrebačkim ulicama i to u povodu Dana otvorenog grada. Bogat umjetnički program u kojemu će se uživati tijekom cijelog dana na današnjoj su konferenciji za medije, održanoj Na Trgu Petrice Kerempuha, iznad tržnice Dolac, predstavile Dubravka Vrgoč i Anica Tomić koje su uz Ivicu Buljana autorice i realizatorice projekta koji će se kao i protekle dvije godine održati uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba.

– Veseli nas novo izdanje projekta Dan otvorenog Grada, kojeg TZGZ podržava od samog početka, a koji će se ove godine održati upravo na rođendan našeg voljenog Zagreba. Trgovi, ulice i parkovi bit će ispunjeni glumom, baletom, glazbom, recitalima i mnogim drugim umjetničkim programima, simbolizirajući jedinstvo naše zajednice. Kroz direktnu interakciju, povezujemo Zagrepčane i turiste s talentiranim umjetnicima, stvarajući trenutke koji će ostati u srcima svih nas. Umjetnost izlazi na otvorene prostore, omogućujući svima nama da postanemo dio ovog posebnog doživljaja i zajedno pričamo priču o Zagrebu – istaknula je Martina Bienenfeld, direktorica gradske Turističke zajednice.

Dan otvorenog grada već tradicionalno, kako je istaknula Dubravka Vrgoč, okuplja umjetnike, one najmlađe i one nešto starije te nudi građanima Zagreba, ali i turistima koji prolaze kroz Grad pustolovinu otkrivanja atraktivnih gradskih prostora.

– Ideja je nastala prije deset godina kada smo „otvorili“ trg ispred Hrvatskoga narodnog kazališta i uspostavili dijalog između umjetnika koji su tu okupljeni i građana. Posljednje tri godine „otvorili“ smo povijesnu jezgru Zagreba i iz drugačije perspektive predstavili neke od njezinih punktova stanovnicima grada i turistima. Učinili smo to u vrijeme pandemije i to kada je baš taj dio grada najviše svjedočio posljedicama potresa. Željeli smo njegovim stanovnicima ponuditi „izlaz iz tjeskobne svakodnevice“ i kroz interaktivne programe uključiti ih u umjetničke sadržaje. Veliki interes građana, ali i izvođača u luku od učenika osnovnih škola do naših sugrađana treće dobi, dokazao je kako su takva događanja itekako potrebna gradu – kazala je Dubravka Vrgoč.

Foto: Mia Cvitković

Program Dana otvorenog grada počinje u 11 sati, Arhitektonskim šetnjama Zrinjevcem, a uz stručno vodstvo Irene Kraševac, povjesničarke umjetnosti i znanstvene savjetnice u trajnom zvanju na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, uživat ćete u šetnji najstarijim, a po mnogima i najljepšim od sedam zagrebačkih parkova u sklopu Lenuzzijeve potkove i saznati kada je i kako nastao. Mjesto susreta je Meteorološki stup na sjevernoj strani parka Zrinjevac.

Na tržnici Dolac, simbolu života grada, u podne će vas u sklopu programa "Svi naši susreti" iznenaditi mladi plesači, koji uz ritmove starog Zagreba, stvaraju novo naličje grada. Na Trgu ban Jelačića, zagrebačka će Škola za klasični balet u 16 sati izvesti baletni program, od baletnih vježbi do ulomaka iz popularnih klasičnih i suvremenih baleta.

Program "Tajni Zagreb" u 16 te 17:30 sati vodi vas u pustolovinu otkrivanja tajni metropole. Nakon sastajanja pred Kulom Lotrščak, šetnjom po Gornjem gradu saznajte priče koje govore o nepoznatim detaljima iz povijesti grada uz magičnu kazivačicu Ivu Sillu.

Očekuje vas i već dobro poznat scenski programu režiji Ivice Buljana "Začarana šuma". Treće izdanje Dana otvorenog grada, ovog puta će u 17 sati začarati park Ribnjak, a građane će povesti u potragu za izvođačima koji će na “skrivenim” lokacijama recitirati poeziju i interpretirati dijelove iz slavnih dramskih tekstova.

Kako drukčije završiti dan kada grad otvara svoje srce, ako ne dobrim plesnjakom. Na uglu Tesline i Preradovićeve ulice u 19:30 zaplesat će se kao u vremenima najboljih zagrebačkih plesnjaka, uz sjajnog Josipa Palametu i njegov bend. Uživat ćete u najljepšim šansonama posvećenima Zagrebu, ali i dobrim starim hitovima.

Projekt Dan otvorenog grada organizira se u suradnji s Gradom Zagrebom i gradskom Turističkom zajednicom.