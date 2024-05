Kate Middleton napokon viđena u javnosti! Svi se poveselili da je dobro, a glasnogovornik otkrio istinu

Prema pisanju britanski medija, iako je Kate Middleton potrebno još vremena da se u potpunosti oporavi nakon što joj je dijagnosticiran karcinom, u posljednje vrijeme ipak se sve češće druži i izlazi iz kuće. Daily Mail ističe kako je princeza od Walesa posljednjih tjedana sve češće viđena sa svojom obitelji izvan kuće, a djelatnici palače pak kažu da su bili preplavljeni desecima tisuća pisama u kojima ljudi princezi žele ozdravljenje nakon što joj je dijagnosticirana opaka bolest. U tjedan dana na adresu palače stiže otprilike tisuće pisama, a otkako se doznalo za njezinu dijagnozu, njihov broj se udeseterostručio.

Iako su pojavljivanje Kate Middleton s obitelji u javnosti mnogi shvatili kao pozitivan znak, iz Kensingtonske palače istaknuli su kako joj još treba vremena i prostora za oporavak. Podsjetimo, u ožujku je Middleton objavila emotivnu videoporuku u kojoj je otkrila da joj je dijagnosticiran rak te je započela preventivnu kemoterapiju. Glasnogovornik Kensingtonske palače također je naglasio da njezino pojavljivanje vani ne treba shvatiti kao njezin povratak na posao nakon velike operacije. Kako se doznaje, Kate se još nije uključila u svoje službene dužnosti i javna pojavljivanja, no dobro je upućena u sve i od kuće prati sva izvješća.

– Velik broj zaposlenika treba znati točan raspored događanja nekoliko mjeseci unaprijed. Rečeno mi je da je Katein kalendar posve prazan sve do kraja godine. Baš ništa nije isplanirano. Prema svemu sudeći, ne očekujte njeno pojavljivanje u javnosti ove godine – kazao je izvor za britanski Daily Beast.

Za isti medij progovorio je i prijatelj blizak princu i princezi od Walesa, koji tvrdi da je u pozadini briga za njeno fizičko i mentalno zdravlje. – Za nju je sada ključno izbjegavanje bilo koje vrste stresa i tjeskobe. Sve što treba činiti jest paziti na sebe kako bi joj bilo bolje – kaže izvor te dodaje: – Čim škola završi, obitelj se seli u Sandringham – ispričao je.

Kate i William provest će još nekoliko tjedana u Londonu, a nakon toga će uzeti slobodno vrijeme za odmor u omiljenom Anmer Hallu i provođenje što više bezbrižnih trenutaka s djecom u Norfolku. Do tada izgledno je da će Kate Middleton gotovo sve vrijeme provoditi u obiteljskoj kući, iz koje navodno ne izlazi čak ni kako bi djecu odbacila do škole. – Istina je da su se pojavile neke glasine o tome da vozi djecu do Lambrooka, no nitko od roditelja je nije vidio – dodao je izvor.

