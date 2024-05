Program Dana državnosti: Polaganje vijenaca, pokazne vježbe i grah na Jarunu

Dan Hrvatske vojske, Dan Hrvatske kopnene vojske i 33. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske obilježava se do četvrtka nizom događanja u Zagrebu. Središnje obilježavanje je danas. Održava se Dan otvorenih vrata u vojarnama Hrvatske vojske gdje su za posjetitelje organizirane izložbe naoružanja i vojne opreme te predstavljanje vojnog poziva.

Položili su se vijenci i zapaliti svijeće na zagrebačkom gradskom groblju Mirogoj i na krematoriju. Izaslanstva MORH-a i Glavnog stožera OS RH položilo je vijence u spomen parku “Glas Hrvatske žrtve – Zid boli”, ispred središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja, na posljednjem počivalištu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana te na zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve Domovinskog rata.

Na Sportsko rekreacijskom centru Jarun u Zagrebu u četvrtak, na Dan državnosti, od 8.30 do 18 sati bit će organizirana tradicionalna izložba naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi te proizvoda i usluga braniteljskih zadruga (MORH, MUP, MHB, HGSS, Hrvatska vatrogasna zajednica, Ravnateljstvo civilne zaštite i Hrvatski crveni križ). Od 17 sati planirane su i pokazne vježbe sposobnosti Hrvatske vojske i policije te prigodni letački program. Posjetiteljima će se dijeliti i grah.

MORH će zatvoriti dio ceste Aleje Matije Ljubeka između dva ulaza (od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol) za prometovanje svih vozila sutra od 9 do 21 sat i prekosutra od 6 do 24 sata. U tom razdoblju sva vozila s dozvolom ulaska na RSC Jarun moći će ulaziti na ulaz Hrvatski sokol. Izlaz je na Petrovaradinskoj i Hrgovićima.

Bit će zabranjeno parkiranje svim motornim vozilima između dva ulaza na RSC Jarun od ulaza Hrgovići do ulaza Hrvatski sokol od danas do 20 sati u petak.

Do četvrtka će se na području Jaruna kretati RIB brodica poštujući pravila pomorskog prometa te neće ometati ostale sudionike na vodenoj površini.