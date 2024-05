Opasan potez vozača na križanju u Zagrebu. Sudski vještak: Budimo sigurni da to ne bi napravio u Sloveniji

Dvije su trake za lijevo i jedna za ravno, a osoba koja je upravljala vozilom odlučila je baš iz one za ravno skrenuti ulijevo. Prometna situacija koja se nažalost teško može opisati nešto je što svakog dana viđamo na gradskim ulicama, no ovog puta sve je uhvatila i kamera.

Točno vrijeme nije poznato no zna se da se prekršaj dogodio u Zagrebu, na križanju Avenije Marina Držića i Branimirove. Snimka koja je objavljena na Facebook stranici Dashcam Croatia uhvatila je grubi prekršaj koji mnogi nekulturni vozači redovito čine, a kojim u stvari ugrožavaju ne samo sebe već i cijeli promet.

U ovom slučaju zbog prijestupa je u opasnosti bio tramvaj koji je taman prolazio Držićevom, a kako u tom trenutku prometna situacija nije omogućavala skretanje, pa je vozilo zapelo usred križanja i blokiralo tramvaj. Samo zahvaljujući dobroj i pravovremenoj reakciji vozača tramvaja i ostalih sudionika u prometu nije došlo do ozbiljne prometne nesreće.

Zašto se ljudi ovako ponašaju? Zato jer "mogu", mišljenja je Goran Husinec, zagrebački sudski vještak za cestovni promet koji se i sam, kao i mnogi vozači, nebrojeno putao susreo s ovakvim vozačima.

"To je nekultura. Ljudi to rade zato jer vjeruju da neće biti kažnjeni, da neće biti policije baš u tom trenutku da vidi što su napravili. Budimo sigurni da to ne bi napravili da su u Sloveniji", kazao nam je svoje mišljenje Husinec.

Teško je to korigrati, odgovorio nam je na upit kako se može riješiti problem ovakve prometne nekulture, jer su ljudi kod nas jednostavno navikli na to da se mogu izvući s ovakvim ponašanjem. Ne preostaje nam onda nego vjerovati da će jednog dana prometna kultura ipak zavladati gradskim ulicama te da ćemo ovakvih slučajeva u budućnosti viđati sve manje.

