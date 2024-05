ZET sutra započinje radove u centru Zagreba, otežano će se prolaziti od Draškovićeve do Palmotićeve

Jurišićevom ulicom, na dijelu od Draškovićeve do Palmotićeve će se od ponedjeljka 6. svibnja od 8,00 sati do četvrtka 16. svibnja do 20,00 sati izvoditi radovi na zamjeni dijela postojeće i izgradnji nove kabelske mreže ZET-a.

"Molimo da posebnu pozornost obrate pješaci, zbog građevinskih strojeva i opreme u zoni radova. Napominjemo da će cijelo vrijeme radova biti omogućen ulaz i izlaz u stambene i poslovne objekte u Jurišićevoj ulici. Tramvajski promet odvijat će se nesmetano." navodi se u obavijesti iz grada.

Radovi sutra počinju i na jugu Zagreba. Zbog radova na izgradnji nogostupa i oborinske odvodnje te uređenju kolnika, Lipnička cesta na dijelu od Ulice Mrzlo polje do Ulice Ravnice će od ponedjeljka, 6. svibnja od 8,00 sati do petka, 6. rujna do 18,00 sati biti zatvorena za promet.

Obilazni pravac: Lipnička cesta - Gornjodragonožečka ulica – Havidička cesta – Vidov kut – Lipnička cesta i obratno

GALERIJA Ovo će biti novo središte Zagreba 2026.: Pogledajte kako napreduju 80 mil. € vrijedni radovi