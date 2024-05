Euroviziju su minute dijelile od neviđenog skandala, u javnost su isplivali detalji

Nekoliko minuta prije početka finala odvijala se drama iza kulisa koja je mogla završiti najvećim eurovizijskim skandalom svih vremena.

Naime, kako piše norveški VG, a prenosi švicarski Blick, izvođači iz Grčke, Velike Britanije, Portugala, Irske, Norveške i Švicarske razmišljali su o izostanku iz velikog finala 11. svibnja. Mega skandal je izbjegnut tek 25 minuta prije finala.

“Raspravljali smo do posljednje sekunde trebamo li se povući. Mnogi od nas reagirali su na to što je Izrael dobio priliku koristiti Euroviziju kao politički instrument", kazao je za VG Magnus Børmark (41), gitarist norveškog benda Gåte, koji su nastupili u Malmou. Potvrdio je da nije mogao prisustvovati probi zastave u subotu poslijepodne zbog hitnog sastanka s EBU-om.

Nedostajali su još Grkinja Maria Satti (37), irski Bambie Thug (31) i švicarska zvijezda Nemo. No, tri dana nakon finala, SRF je uvjeravao da Nemo nije izostao s defilea zbog kriznog sastanka.

"Pritisak na Nema je u tom trenutku bio ogroman, a Nemo se osjećao emocionalno nesposobnim sudjelovati u probi", stoji u službenom odgovoru SRF-a.

Nemo je u ožujku, zajedno s umjetnicima iz drugih zemalja, u izjavi pozvao na prekid vatre i istovremeno pozvao na oslobađanje svih talaca.

- Ne želim to komentirati u ovom trenutku, mislim da to u ovom trenutku nema nikakve koristi", rekla je švicarska zvijezda u intervjuu za njemački "Spiegel". No, Nemo potvrđuje da je bilo “raznih incidenata iza pozornice”. Velik dio toga još uvijek obrađuje Europska radiodifuzna unija (EBU), organizator Eurovizije.

Raspoloženje na Euroviziji postalo je sve neprijateljskije prema izraelskom činu i to ne samo na ulicama Malmöa, gdje se prosvjedovalo protiv Izraela i u dijelu publike koji je izviždao izraelsku pjevačicu Eden Golan (20). Poznato je kako je nizozemski predstavnik Joost navlačio zastavu preko glave i zijevao dok je pričala Izraelka. S druge strane, članovi izraelske delegacije snimali su druge predstavnike protiv njihove volje.

Bakel Walden (48), predsjednik nadzornog odbora ESC-a i član odbora SRG-a, bio je u intenzivnom kontaktu s delegacijama tijekom tjedna ESC-a.

“Bilo je i izravnog razgovora tijekom priprema za finale”, kaže. O detaljima je škrt, ali održavanje finala niti jednog trenutka nije bilo ugroženo. "Izravna, otvorena i intenzivna razmjena s izaslanstvima bila je jedan od važnih temelja za to", kaže Walden.

Iako se ne zna ni datum ni mjesto održavanja ESC 2025 u Švicarskoj, jedno je već jasno: Švicarci ne žele u svojoj zemlji vidjeti kaos poput onog u Malmöu.

"Žao nam je što neka izaslanstva na ESC-u u Malmöu nisu poštovala duh pravila i natjecanja na licu mjesta i tijekom svojih prijenosa", rekli su iz EBu-a i potvrdili da se tijekom ESC-a razgovaralo o raznim problemima s "brojnim izaslanstvima".

